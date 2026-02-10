Schwedens Geschisterpaar Wrana/Wrana gewinnt den Mixed-Doppel-Final in Cortina gegen die USA 5:4.

Curling: Olympiagold im Mixed Doppel geht an Schweden

Es war ein Mixed-Doppel-Final auf Messers Schneide, den sich das schwedische Geschwisterpaar Isabella Wrana/Ramsus Wrana mit dem US-Amerikanischen Duo Cory Thiesse/Korey Dropkin lieferten. Schweden war dank des Zweierhauses im 2. End leicht im Vorteil, denn in allen anderen der ersten 6 Ends wurde jeweils abwechslungsweise nur ein Stein geschrieben. Beim Stand von 3:4 nahm Thiesse im 7. End einen schwedischen Stein raus. Das erste Zweierhaus für die USA im Final und deren erste Führung seit dem 1. End. Wrana/Wrana behielten im letzten End aber die Nerven und drehten die Partie erneut zu ihren Gunsten. Dank des Zweierhauses im 8. End holten sich die Geschwister Olympiagold. Im Spiel um Platz 3 hatte sich das einheimische Duo Stefania Constantini/Amos Mosaner gegen Grossbritannien geholt.

Olympische Winterspiele