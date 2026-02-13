Legende: Freut sich über sein erstes olympisches Gold Der Deutsche Max Langenhan. Keystone/Daniel Dal Zennaro

Nach seinem Sieg im Einzel ist Rodel-Olympiasieger Max Langenhan ein Fauxpas unterlaufen – und das ausgerechnet mit dem deutschen Kanzler Friedrich Merz. Wie der 26-Jährige nun in einem Instagram-Video nach dem Gold mit der Team-Staffel erzählte, wollte ihm der Regierungschef vor wenigen Tagen persönlich gratulieren. Doch daraus wurde nichts, wie der Deutsche unter dem Gelächter seiner Teamkollegen zum Besten gab.

Nach dem Erfolg am Sonntagabend erschien auf Langenhans Handy in den frühen Morgenstunden beim Warten auf seinen Shuttle plötzlich eine unbekannte Nummer. Weil er sich aber gerade ein «cooles» Gratulationsvideo der Reality-Stars Carmen und Robert Geiss ansah und die Nummer nicht gespeichert hatte, «habe ich den Anruf weggewischt. Und es hat sich rausgestellt: Das war Friedrich Merz», erzählte Langenhan.

Jetzt bat er um Entschuldigung. «Lieber Friedrich. Ähh, lieber Herr Merz. Es tut mir super leid. Vielleicht schaffen wir es in den nächsten Tagen noch einmal, zu telefonieren», sagte Langenhan lachend.