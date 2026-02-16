Legende: Muss er die ganze Saison abschreiben? Kevin Fiala. Keystone/Salvatore di Nolfi

Kevin Fiala hat sich am Freitag im Spiel mit der Schweizer Nationalmannschaft an den Olympischen Spielen gegen Kanada (1:5) Frakturen im linken Unterschenkel zugezogen. Bereits am Samstag wurde er in einem Spital in Mailand erfolgreich operiert.

Wie sein Klub Los Angeles vermeldet, verpasst der St. Galler mindestens den Rest der Regular Season in der NHL. «Er wird nun die Genesung und ein Rehabilitationsprogramm beginnen», heisst es in einem Statement der Kings. Am Ende der Regular Season im April werde sein Gesundheitszustand dann neu beurteilt.

Fiala meldet sich aus Spital

Unterdessen hat sich Fiala über Instagram gemeldet. «Das ist nicht das Ende, das ich mir für meine ersten Olympischen Spiele vorgestellt hatte. Vielen Dank an alle für die Anteilnahme. Ich weiss eure Unterstützung wirklich zu schätzen», schrieb er unter ein Bild aus dem Spitalbett. Dem Schweizer Team, das am Dienstag gegen Gastgeber Italien um den Platz in den Viertelfinals kämpft, wünschte er für den weiteren Turnierverlauf viel Glück.