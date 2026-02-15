Die norwegischen Langläufer gewinnen die Staffel an Olympia über 4x7,5 km vor Frankreich und Italien.

Damit holt Johannes Hösflot Kläbo seine 9. Goldmedaille an Winterspielen – Rekord.

Das Schweizer Quartett beendet das Rennen auf dem 9. Rang.

Johannes Hösflot Kläbo hat Geschichte geschrieben. Der norwegische Langlauf-Star sicherte sich in der Männer-Staffel seine 9. Goldmedaille und ist nun alleiniger Rekordhalter an Winterspielen. Er zog so an seinen nicht mehr aktiven Landsleuten Marit Björgen, Björn Dählie (beide Langlauf) und Ole Einar Björndalen (Biathlon) vorbei, die je 8-mal Gold gewonnen haben.

Vor der Staffel hatte Kläbo in Norditalien bereits im Skiathlon, im Sprint und über 10 km Freistil triumphiert. Aus vorherigen Olympia-Teilnahmen nannte er schon 5-mal Gold sein Eigen (3x 2018 in Pyeongchang, 2x 2022 in Peking).

Das norwegische Team um Schlussläufer Kläbo, Emil Iversen, Martin Löwström und Einar Hedegart wurde seiner Favoritenrolle gerecht und siegte mit einem Vorsprung von 22,2 Sekunden vor Frankreich und Gastgeber Italien (+47,9 Sekunden). Die Norweger übernahmen vor der 2. Ablösung die Führung und gaben diese nicht mehr her.

Riebli muss kurzfristig passen

Das Schweizer Team hatte kurz vor dem Start einen Rückschlag verkraften müssen: Janik Riebli konnte krankheitsbedingt nicht antreten, für ihn übernahm Noe Näff die Rolle des Schlussläufers. Für das Quartett Valerio Grond, Beda Klee, Nicola Wigger und Näff sprang am Ende der 9. Schlussrang heraus.

So geht's weiter

Ein paar Tage Pause für die Langläufer: Erst am Mittwoch geht es für sie weiter, dann stehen die Teamsprints auf dem Programm.

Milano Cortina 2026