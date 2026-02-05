Das Schweizer Quartett für die olympische Frauen-Abfahrt am Sonntag in Cortina d'Ampezzo steht fest.

Legende: Führt das Schweizer Quartett an Corinne Suter. Keystone/Alessandro della Valle

Das Trainerteam hat Corinne Suter, die Olympiasiegerin von 2022 und Weltmeisterin von 2021, Jasmine Flury, Weltmeisterin 2023, Malorie Blanc und Janine Schmitt fix gesetzt. Das Rennen geht am Sonntag um 11:30 Uhr über die Bühne (live bei SRF).

Nach dem Ausfall des ersten Trainings am Donnerstag wegen zu viel Neuschnee wird es nur noch maximal zwei Trainingsfahrten geben. «In diesen wollen wir keinen Qualifikationsdruck kreieren», sagt der Cheftrainer Beat Tschuor. Zumal die Wettersituation unsicher bleibe. Die fünfte Schweizer Speedfahrerin Delia Durrer ist damit Ersatz, bleibt aber eine Option für die Team-Kombination am kommenden Dienstag.