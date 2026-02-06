Das Schweizer Curling-Duo Briar Schwaller-Hürlimann/Yannick Schwaller unterliegt Italien nach einem Auf und Ab.

Nach einem Fehlstart holt das Schweizer Duo zwar ein 0:3 schnell auf, muss sich am Ende aber 4:12 geschlagen geben.

Nach 4 Partien ist die Schweizer Bilanz mit 2 Siegen und 2 Niederlagen damit ausgeglichen.

Briar Schwaller-Hürlimann und Yannick Schwaller haben beim olympischen Mixed-Curlingturnier in Cortina die nächste Niederlage einstecken müssen. Gegen Stefania Constantini und Amos Mosaner kam das Duo von Beginn an nicht wirklich auf Touren und unterlag klar mit 4:12.

Die italienischen Olympiasieger von 2022 eröffneten die Partie gleich mit einem Dreierhaus. Darauf fanden die Schwallers zwar noch eine direkte Antwort und reagierten selbst mit einem Dreierhaus. Nach dem 4:3 der Schweiz drehte Italien aber auf. Zuerst schrieben Constantini/Mosaner gleich vier Punkte, danach stahlen sie noch einmal drei Steine. Mit diesem Doppelschlag im 4. und 5. End war die Partie so gut wie entschieden.

Vor den Augen des US-Rappers Snoop Dogg wagte das Schweizer Ehepaar im 6. End noch einen letzten Versuch, die drohende Niederlage abzuwenden. Das genommene Powerplay, welches einmal pro Partie verwendet werden kann und ermöglicht, die vorplatzierten Steine seitlich zu positionieren, brachte aber auch nicht den erhofften Erfolg. Im Gegenteil: Italien stahl erneut zwei Steine und durfte im Anschluss die Gratulationen von Schwaller-Hürlimann/Schwaller entgegennehmen.

Wichtige Partien folgen

Am Samstag steht für die Schweiz wieder ein Doppelspieltag an. Ab 10:05 Uhr geht es gegen Schweden, ab 19:05 Uhr heisst der Gegner Tschechien. Siege sind schon fast Pflicht, will man die Halbfinals, für die sich die Top 4 der Round Robin qualifizieren, nicht aus den Augen verlieren.

Platz Team Spiele Siege Niederlagen 1. Grossbritannien 4 4 2. USA 3 3 3. Kanada 4 3 1 4. Italien 3 2 1 5. Schweiz 4 2 2 5. Schweden 4 2 2 7. Estland 3 1 2 8. Tschechien 3 3 8. Südkorea 3 3 8. Norwegen 3 3

Übersicht