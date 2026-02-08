Yannick Schwaller und Briar Schwaller-Hürlimann feiern im Mixed-Curling-Turnier an Olympia einen 7:6-Sieg gegen die zuvor noch ungeschlagenen Briten.

Das Schweizer Duo hat die Halbfinal-Qualifikation damit in den eigenen Händen. Noch stehen zwei Spiele aus, das vorletzte am Sonntagabend um 19:05 Uhr gegen Norwegen.

Yannick Schwaller und Briar Schwaller-Hürlimann haben im 7. Spiel der Round Robin den 4. Sieg eingefahren. Gegen das britische Duo Jennifer Dodds/Bruce Mouat behielt das Schweizer Ehepaar nach einem Auf und Ab das bessere Ende für sich. Nachdem der letzte Stein der Briten nicht wunschgemäss geglückt war, gelang der Schweiz das benötigte Zweierhaus.

Das Team Schwaller hatte stark losgelegt und war auch dank einem gestohlenen Zweierhaus im 2. End mit 4:0 in Führung gegangen. Die Briten fingen sich aber in der Folge und konnten ebenfalls zwei Steine stehlen. Im vorletzten End gingen sie erstmals in Führung.

Die Schweiz bleibt damit im Rennen um den Halbfinal-Einzug. Aktuell belegen Schwaller/Schwaller-Hürlimann den 5. Tabellenplatz. Am Abend trifft das Duo ab 19:05 Uhr auf Norwegen, am Montag zum Abschluss auf Kanada.

Milano Cortina 2026