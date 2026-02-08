Yannick Schwaller und Briar Schwaller-Hürlimann unterliegen in Cortina im olympischen Mixed-Curling-Turnier Norwegen 3:6.

Damit verpasst das Ehepaar die Halbfinals.

Das Schweizer Duo trifft am Montag noch auf Kanada.

Briar Schwaller-Hürlimann und Yannick Schwaller haben im Mixed-Doppel den Einzug in die Halbfinals verpasst. Nach dem 7:6-Sieg gegen Grossbritannien am Samstagnachmittag unterlagen sie Norwegen am Abend 3:6 und können den Sprung in die Top 4 vor dem letzten Spiel gegen Kanada nicht mehr schaffen.

Legende: Medaillentraum geplatzt Yannick Schwaller und Briar Schwaller-Hürlimann während der Partie gegen Norwegen. Keystone/Jean-Christophe Bott

Zwar könnte die Schweiz, die bei 4 Siegen und 4 Niederlagen steht, mit einem Erfolg gegen Kanada punktemässig noch zu Schweden und Italien aufschliessen. Selbst eine Niederlage des Gastgebers gegen die bereits qualifizierten USA hätte aber keine Auswirkungen mehr. Schwaller-Hürlimann/Schwaller haben die bei Punktgleichheit relevanten Direktbegegnungen gegen Schweden und Italien verloren. Die 4 Halbfinalisten stehen bereits fest (siehe Tabelle unten).

Entscheidung gegen Norwegen fällt spät

Die 8. und damit vorletzte Round-Robin-Partie verkam für die Schweizer Mixed-Curler zum Schicksalsspiel. Bis zum 7. End gestalteten Schwaller-Hürlimann/Schwaller die Angelegenheit ausgeglichen. Dann gingen die Norweger 5:3 in Führung. Im 8. und letzten End gelang Briar Schwaller-Hürlimann der schwierige letzte Stein nicht wie gewünscht. Mit einem Sieg gegen die Skandinavier hätten die Schweizer in der letzten Partie alles in der eigenen Hand gehabt, nun sind sie ausgeschieden.

Dabei war den Schweizern in ihrem ersten Spiel des Tages ein Coup gelungen, indem sie dem britischen Team Jennifer Dodds und Bruce Mouat die erste Niederlage in der Round Robin zufügten. Im zweiten End stahlen die beiden zwei Steine und im dritten einen, sodass sie mit 4:0 in Führung gingen. Jedoch liessen sie in der Folge etwas nach, weshalb sie vor dem achten und letzten End mit 5:6 hinten lagen. Dann zeigte Briar Schwaller-Hürlimann beim letzten Stein aber keine Nerven, als sich ihr die gute Chance bot, den Sieg sicherzustellen.

Platz Team Spiele Siege Niederlagen 1. Grossbritannien* 9 8 1 2. USA* 8 6 2 3. Italien* 8 5 3 4. Schweden* 9 5 4 5. Schweiz 8 4 4 6. Kanada 8 3 5 Südkorea 8 3 5 Norwegen 8 3 5 9. Tschechien 8 2 6 Estland 8 2 6

*für die Halbfinals qualifiziert

Milano Cortina 2026