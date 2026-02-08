Die erste olympische Biathlon-Entscheidung in Antholz geht an Frankreich: Das Quartett holt Gold in der Mixed-Staffel.

Hinter Italien auf Platz 2 sichert sich Deutschland dramatisch Bronze.

Die Schweiz läuft nach einer durchzogenen Leistung auf Platz 10.

Die wohl klingendsten Namen hatten am Ende auch die Nase vorn: Das französische Quartett um Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot und Julia Simon sicherte sich über die 4x6 km überlegen mit fast einer halben Minute Vorsprung Gold. Damit wiederholte der aktuelle Weltmeister seinen Olympia-Coup von Pyeongchang 2018.

Schlussläuferin Simon, die im Zuge der französischen Luxusprobleme den Vorzug vor Justine Braisaz-Bouchet erhalten hatte, blieb als einzige des frischgebackenen Olympiasiegers fehlerfrei. Dahinter und mit Respektabstand auf Platz 3 lief Gastgeber Italien zu Silber.

Drama um Bronze

Deutschland und Norwegen kämpften auf der 4. Ablösung um das 3. Edelmetall, im letzten Schiessen fiel die dramatische Entscheidung: Nach 35 Scheiben ohne einen einzigen Fehler gingen bei Deutschland (Franziska Preuss) gleich 4 (!) Versuche daneben, was eine Strafrunde bedeutete. Weil die Norwegerin Maren Kirkeeide daneben noch mehr Nerven zeigte und sich 2 Strafrunden einhandelte, ging Bronze am Ende doch an Deutschland.

Auf und Ab bei der Schweiz

Die Schweiz verpasste das angestrebte Diplom mit Platz 10 um eine halbe Minute. Niklas Hartweg beförderte seine Farben auf der 2. Ablösung trotz insgesamt 4 Schiessfehlern vom 13. (von Sebastian Stalder herausgelaufenen) Platz auf Rang 8.

Olympia-Debütantin Lea Meier handelte sich im Liegendschiessen dann die einzige Schweizer Strafrunde ein und wurde durchgereicht (Platz 14). Dank einer starken und fehlerfreien Leistung von Schlussläuferin Amy Baserga reichte es trotzdem noch zu einem Top-10-Platz.

So geht es weiter

Der nächste Programmpunkt im Biathlon steht am Dienstag an: Die Männer messen sich im Einzel über 20 Kilometer. Tags darauf absolvieren auch die Frauen ihren Einzel-Wettkampf (über 15 km). Die Sprints gehen am Freitag und Samstag über die Bühne.

Überblick