Anfang BildergalerieBildergalerie überspringen
-
Bild 1 von 18. Ausverkauftes Stadion. Im legendären San Siro in Mailand fand der Hauptteil der Olympia-Eröffnungszeremonie statt. Auch in Livigno, Cortina und Predazzo konnten Athletinnen und Athleten teilnehmen. Bildquelle: IMAGO Images/Belga.
-
Bild 2 von 18. Farbenfroh. In einer künstlerischen Darbietung wurden ... Bildquelle: Imago/ZUMA Press.
-
Bild 3 von 18. ... die Winterspiele in Milano Cortina eröffnet. Bildquelle: Imago/ANP.
-
Bild 4 von 18. Blick in die Antike. Es wurde an die ersten Olympischen Spiele in Griechenland erinnert und ... Bildquelle: Keystone/Die Winterspiele 2026 sind eröffnet.
-
Bild 5 von 18. ... an kulturelle Höchstleistungen Italiens gedacht. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Ben Curtis.
-
Bild 6 von 18. Bildquelle: Keystone/AP Photo/David J. Phillip.
-
Bild 7 von 18. Bildquelle: Keystone/PETER KNEFFEL.
-
Bild 8 von 18. Stars auf der Bühne. Popstars wie Mariah Carey oder Laura Pausini sorgten für die musikalische Unterhaltung. Bildquelle: Keystone/EPA DPA POOL.
-
Bild 9 von 18. Stadt der Mode. Elegant wurde der Bezug Mailands zur Mode hergestellt. Bildquelle: Imago/ANP.
-
Bild 10 von 18. Immer im Zentrum. die fünf olympischen Ringe. Bildquelle: Imago/UPI Photo.
-
Bild 11 von 18. Ein Ring-Feuerwerk. Bildquelle: Imago/Pro Shots.
-
Bild 12 von 18. Der Schweizer Fahnenträger. NHL-Star Nino Niederreiter führte im San Siro die Schweizer Delegation an. Bildquelle: KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi.
-
Bild 13 von 18. Grosse Schweizer Delegation. Während die Eishockey-Nati der Männer in Mailand einlief, musste die Frauen-Equipe wegen eines Krankheitsfalles kurzfristig passen. Bildquelle: KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi.
-
Bild 14 von 18. Sprach die magischen Worte und erklärte die Spiele für eröffnet. Italiens Präsident Sergio Mattarella. Bildquelle: IMAGO / Goal Sports Images.
-
Bild 15 von 18. Hühnerhaut-Moment. als Andrea Bocelli «Nessun Dorma» singt. Bildquelle: Keystone/PETER KNEFFEL.
-
Bild 16 von 18. Die olympische Flamme auf den letzten Metern. Die Fackel erreicht das San Siro. Bildquelle: Keystone/PETER KNEFFEL.
-
Bild 17 von 18. Das olympische Feuer. wurde entzündet von den ehemaligen italienischen Ski-Grössen Deborah Compagnoni und Alberto Tomba. Bildquelle: Imago/Bildbyran.
-
Bild 18 von 18. Im Herzen von Mailand. Das olympische Feuer am Arco della Pace brennt. Bildquelle: Imago/Bildbyran.
Ende der BildergalerieZurück zum Anfang der Bildergalerie.