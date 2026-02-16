Melanie Hasler beendet den olympischen Monobob-Wettkampf in Cortina auf dem 5. Rang.

Der Aargauerin fehlt fast eine Sekunde auf die Medaillen.

Olympiagold geht an die 41-jährige US-Amerikanerin Elana Meyers Taylor.

Die leisen Olympia-Medaillenhoffnungen, die sich Melanie Hasler in der Monobob-Konkurrenz bei Halbzeit noch gemacht hatte, waren am Montag schnell ausgeträumt. Nach der bloss neuntschnellsten Zeit im 3. Durchgang fiel die Aargauerin von Zwischenrang 4 auf 7 zurück – aus 0,47 Sekunden Rückstand auf Bronze wurden 1,11 Sekunden.

Doch zum Abschluss zeigte die Europameisterin ihr Potenzial im Cortina Sliding Centre noch einmal: Dank Laufbestzeit ging es wieder auf Rang 5 nach vorne. Auf die Medaillen fehlten Hasler am Ende trotzdem 94 Hundertstel. Vor vier Jahren in Peking hatte sie Platz 7 erreicht.

2 Medaillen für US-Frauen

Im Kampf um Olympiagold brachte der letzte Durchgang die grosse Wende. Nachdem Laura Nolte den ganzen Wettkampf über geführt hatte, zeigte die Deutsche Nerven und fiel noch um 0,04 Sekunden hinter Elana Meyers Taylor (USA) zurück. Bronze ging an Landsfrau Kaillie Armbruster Humphries.

Für die 41-jährige Meyers Taylor war es bereits die 6. Olympiamedaille, die erste jedoch in Gold. Seit Bronze im Zweierbob 2010 in Vancouver hat Meyers Taylor nun bei 5 Olympischen Spielen in Serie eine Medaille gewonnen. Gleiches gilt für die ein Jahr jüngere Armbruster Humphries.

Auch Debora Annen, die zweite Schweizerin am Start, zeigte einen starken Abschluss. Mit der 10.-besten Laufzeit verbesserte sich die Junioren-Weltmeisterin noch um 3 Plätze und beendete ihre Olympia-Feuertaufe auf Rang 11.