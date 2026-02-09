Legende: Wie geht es ihr wirklich? Lindsey Vonns Gesundheitszustand ist der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. Daniel Kopatsch/VOIGT/GettyImages

Lindsey Vonn liegt nach ihrem Sturz in der Olympia-Abfahrt am Sonntag abgeschirmt in einem Spital in Treviso. Nach einer ersten Operation am Sonntag wurde sie am Montag ein zweites Mal operiert.

Zum Gesundheitszustand der US-Amerikanerin ist nur wenig bekannt. Gemäss Medienberichten erlitt Vonn einen Bruch am linken Oberschenkelknochen.

Geht es nach ihrem Vater Alan Kildow, ist die Laufbahn von Vonn nach dem Horror-Sturz beendet.

Am Tag nach ihrem Crash und einer ersten Operation griff Lindsey Vonn schon wieder zum Handy. Am Montagvormittag kommentierte sie auf X den Beitrag eines Journalisten. «Thank you, Dan!», schrieb sie an einen Mann namens Dan Walker, der nach der Olympia-Abfahrt der Frauen ein Loblied auf die schwer gestürzte Amerikanerin gesungen hatte.

Nach ihrem schweren Sturz wird Vonn möglicherweise noch einige Tage im Ospedale Ca' Foncello in Treviso bleiben müssen. Vonn wurde dort bereits ein zweites Mal operiert, wie die Klinik am Montag der italienischen Nachrichtenagentur Ansa bestätigte. Vonn selbst wird von Mitarbeitern des US-Teams abgeschirmt.

Zu ihrem Gesundheitszustand gibt es deshalb nur spärliche Informationen. Laut Ansa erlitt Vonn einen Bruch am linken Oberschenkelknochen, die Stelle wurde mit einer Aussenschiene fixiert.

Vonn gratulierte Johnson zum Olympiasieg

Vonn war am Sonntag zunächst im Spital von Cortina d'Ampezzo erstversorgt, anschliessend ins rund 100 Kilometer entfernte Treviso verlegt worden. Dort operierten Ärzte den Bruch, den sie bei ihrem kapitalen Sturz nach nur rund 13 Fahrsekunden erlitten hatte.

In den Sozialen Medien konnte Vonn am Montag auch lesen, was ihren Trainer Aksel Lund Svindal bewegte. «Lindsey», schrieb der norwegische Abfahrts-Olympiasieger von 2018 bei Instagram, «du bist unglaublich mutig. Du inspirierst die Menschen, die deinen Weg verfolgen – und uns, die jeden Tag eng mit dir zusammenarbeiten.»

Svindal betonte in seiner Nachricht auch die Reaktion von Vonn auf den Olympiasieg von Teamkollegin Breezy Johnson. «Sagt Breezy Glückwunsch und gute Arbeit», habe sie trotz ihres eigenen Schicksals vor ihrem Abtransport ins Spital als die wichtigste Botschaft ausrichten lassen, gab Svindal zu verstehen. Er leitete daraus ab: «Wahrer Charakter zeigt sich in den schweren Momenten.»

Am Montag äusserte sich erneut FIS-Präsident Johan Eliasch: «Es war tragisch, besonders wenn man all die harte Arbeit bedenkt, die sie über Jahre hinweg in die Vorbereitung auf dieses Rennen gesteckt hat – bis hin zu gestern», sagte er in Bormio und betonte gleichzeitig: «Auch das ist etwas, das zum Skirennsport gehört. Es ist ein gefährlicher Sport.»

Vonn-Vater äussert sich

Nach Meinung ihres Vaters sollte Vonn ihre Laufbahn nach dem Horror-Sturz endgültig beenden. «Sie ist 41 Jahre alt, und das ist das Ende ihrer Karriere», sagte Alan Kildow der Nachrichtenagentur AP. «Solange ich da noch ein Wörtchen mitzureden habe, wird Lindsey keine Skirennen mehr fahren.»

Legende: Äusserte sich am Montag sehr klar Lindsey Vonns Vater Alan Kildow, hier vor der Olympia-Abfahrt der Frauen am Sonntag. Keystone/AP Photo/Andrew Dampf

«Sie ist eine sehr starke Persönlichkeit», sagte Kildow über seine Tochter weiter. «Sie kennt körperliche Schmerzen und versteht ihre Situation. Und sie kommt gut damit zurecht.» Die viermalige Gesamtweltcupgewinnerin und Olympiasiegerin von 2010 sei «wirklich sehr, sehr stark», so Kildow. Sie mache das gut. Zu den diesjährigen Winterspielen werde sie jedoch auch als Fan nicht mehr zurückkehren. Sie befinde sich nicht in der Lage dazu, so Kildow.

