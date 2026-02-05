Das Schweizer Curling-Ehepaar Schwaller muss sich am Olympiaturnier den USA 4:7 geschlagen geben.

Nach dem 9:7-Auftaktsieg am Mittwoch gegen Estland haben die Schweizer Mixed-Curler Briar Schwaller-Hürlimann und Yannick Schwaller an den Olympischen Spielen in Cortina die erste Niederlage kassiert. Gegen das US-amerikanische Duo Cory Thiesse und Korey Dropkin verloren sie 4:7.

Das Ehepaar kam mit den Eisbedingungen nicht richtig zurecht. Lediglich 66 Prozent der Steine gelangen, während die Erfolgsquote der souveränen Amerikaner bei 83 Prozent lag. Mit einem gestohlenen Zweierhaus stellte das US-Duo im 4. von 8 Ends von 3:2 auf 5:2. Die Pausenführung liessen sich die beiden danach nicht mehr nehmen.

Am Abend sind Schwaller-Hürlimann/Schwaller noch einmal im Einsatz. Ab 19:05 Uhr spielen sie gegen Südkorea (live zu sehen bei SRF).