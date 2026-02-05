Im olympischen Mixed-Curlingturnier verliert die Schweiz das 2. Spiel gegen die USA mit 4:7.

Am Abend folgt gegen Südkorea ein 8:5-Erfolg.

Damit steht das Schweizer Duo nach 3 Partien mit 2 Siegen und 1 Niederlage da.

Nach dem 9:7-Auftaktsieg am Mittwoch gegen Estland kassierten die Schweizer Mixed-Curler Briar Schwaller-Hürlimann und Yannick Schwaller an den Olympischen Spielen in Cortina die erste Niederlage. Gegen das US-amerikanische Duo Cory Thiesse und Korey Dropkin verloren sie 4:7.

Das Ehepaar kam mit den Eisbedingungen nicht richtig zurecht. Lediglich 66 Prozent der Steine gelangen, während die Erfolgsquote der souveränen Amerikaner bei 83 Prozent lag. Mit einem gestohlenen Zweierhaus stellte das US-Duo im 4. von 8 Ends von 3:2 auf 5:2. Die Pausenführung liessen sich die beiden danach nicht mehr nehmen.

Ein Viererhaus als Basis zum Sieg

Im Abendspiel gegen Südkorea gelang den Schwallers die geforderte Reaktion. Gegen das Duo aus dem Fernen Osten resultierte ein 8:5-Sieg.

Den Grundstein zum Erfolg legte die Schweizer Equipe im 3. End. Dank zwei perfekt gespielten letzten Steinen schrieben die Schwallers 4 Punkte und zogen auf 5:2 davon. Zwar musste das Duo nach einem missglückten 6. End die Südkoreaner auf 5:6 herankommen lassen. Doch in der Folge fing sich die Schweiz wieder und machte alles klar.

Nun gegen Gastgeber Italien

Mit 2 Siegen aus 3 Partien liegen Schwaller-Hürlimann/Schwaller in der Round Robin auf dem geteilten 4. Zwischenrang. Weiter geht es für sie am Freitagmorgen gegen Gastgeber und Titelverteidiger Italien (ab 10:05 Uhr live bei SRF.

