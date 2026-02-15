Melanie Hasler zeigt im olympischen Monobob-Wettkampf am 1. Tag zwei gute Fahrten.

Die Schweizerin belegt den 4. Zwischenrang, das Podest ist allerdings 0,47 Sekunden entfernt.

Die Läufe 3 und 4 finden am Montag um 19:00 Uhr sowie 21:05 Uhr statt.

Melanie Hasler ist in Cortina gut in den Wettkampf im Monobob gestartet. Die 27-Jährige, amtierende Europameisterin in dieser Disziplin, zeigte zwei saubere Läufe. Nach dem 1. Durchgang war die Schweizerin noch auf dem 5. Rang klassiert. Weil im 2. Lauf die vor ihr klassierte Amerikanerin Kaysha Love ihre Fahrt alles andere als wunschgemäss ins Ziel brachte, machte Hasler eine Position gut.

Nolte fährt Bahnrekord und führt

So erfreulich der 4. Zwischenrang auch ist, die Medaillen liegen für Hasler weit weg. Ihr Rückstand auf den Bronzerang, den Kaillie Armbruster Humphries (USA) innehat, beträgt bereits 0,47 Sekunden. Hasler benötigt am Montag zwei perfekte Läufe und wohl auch grössere Fehler der Konkurrenz, wenn eine Medaille Tatsache werden soll.

In Führung liegt bei Halbzeit Laura Nolte. Die Deutsche stellte im 1. Durchgang einen Bahnrekord auf und distanzierte Elana Meyers Taylor (USA) um 0,22 Sekunden.