Novum bei Milano Cortina 2026 Ski Mountaineering: So geht's – und so gut ist die Schweiz

Premiere auf der ganz grossen Bühne: Ski Mountaineering ist die einzige neue Disziplin an Olympia 2026 – die Infos dazu.

04.02.2026, 15:59

Die Rennen beim Ski Mountaineering finden auf der Stelvio in Bormio statt. Drei Wettkämpfe stehen auf dem Programm: Männer-Sprint, Frauen-Sprint und die Mixed-Staffel.

  • Bild 1 von 6. Zuerst geht's aufwärts. Mit Fellen unter den Ski kämpfen sich die Mountaineer-Cracks den Hang hinauf. Bildquelle: IMAGO ABACAPRESS.
    Skifahrergruppe hinter rotem Zaun auf verschneitem Hang.
  • Bild 2 von 6. Die erste Wechselzone. Hier werden die Ski abgeschnallt und für die Tragepassage am Rucksack fixiert. Bildquelle: IMAGO / ABACAPRESS.
    Skifahrer beim Start eines Rennens mit Alpenkulisse im Hintergrund.
  • Bild 3 von 6. Die Tragepassage. Zu Fuss geht es steil weiter – die Ski sind geschultert, die Stöcke bleiben im Einsatz. Bildquelle: IMAGO / IPA Sport.
    Skifahrer bei einem Wettkampf im Schnee.
  • Bild 4 von 6. Zurück auf den Ski. Nach dem Tragen werden die Ski wieder angeschnallt – und der letzte Aufstieg beginnt. Bildquelle: IMAGO / IPA Sport.
    Skifahrer bei einem Skibergsteigerrennen im Winter.
  • Bild 5 von 6. Weg mit den Fellen. In der dritten Wechselzone werden die Felle abgezogen und verstaut. Bildquelle: IMAGO / IPA Sport.
    Skibergsteiger im Rennen mit Startnummern, verschneite Landschaft im Hintergrund.
  • Bild 6 von 6. Und dann geht's in die Abfahrt. In der Abfahrt ins Ziel ist höchste Konzentration gefordert – mit garantiert brennenden Oberschenkeln. Bildquelle: IMAGO / IPA Sport.
    Skifahrer auf der Piste in Bormio vor Bergkulisse.
Spektakel versprechen vor allem die Sprints, bei denen die Heats über rund 70 Höhenmeter jeweils nur wenige Minuten dauern. Zuerst geht's mit Fellen unter den Ski bergauf. Dann folgt eine Tragepassage, ehe der letzte Anstieg wieder mit Ski ansteht. Oben angekommen werden die Felle abgezogen und eine Abfahrt führt ins Ziel. Die Geschwindigkeit bei den Wechseln ist das A und O.

Die Staffel ist eine Erweiterung des Sprints, wobei Athletin und Athlet im Team antreten und eine Strecke mit 140 bis 180 Höhenmetern 2-mal absolvieren. Der Wettkampf dauert zwischen 40 und 45 Minuten.

Gute Schweizer Medaillenchancen

Die Sportart hat ihre Wurzeln im militärischen Patrouillenlauf. Für die Premiere hat Swiss Olympic 4 Athletinnen und Athleten selektioniert: Marianne Fatton, Caroline Ulrich, Jon Kistler und Arno Lietha. Fatton wurde 2025 Sprint-Weltmeisterin, Kistler holte WM-Bronze.

