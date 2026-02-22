Nadja Kälin gelingt im letzten Olympia-Rennen der Langläuferinnen über 50 km Historisches.

Die Engadinerin gewinnt hinter Ebba Andersson (SWE) und Heidi Weng (NOR) die Bronzemedaille.

Es ist die erste Einzelmedaille einer Schweizer Langläuferin an Olympischen Spielen überhaupt.

Nadja Kälin hat zum Abschluss der olympischen Langlauf-Wettkämpfe einen historischen Coup geschafft. Die Engadinerin lief im Rennen über 50 km klassisch zu Bronze. Noch nie zuvor hat eine Schweizer Langläuferin an Olympischen Spielen eine Einzelmedaille gewinnen können. Nun schlug Kälin ausgerechnet in der Königsdisziplin zu. Für die Frauen war der Fünfziger an Olympia eine Premiere.

Es hatte sich früh angedeutet, dass Kälin im Val di Fiemme um die Spitzenplätze wird mitlaufen können. Die erste gute Nachricht in dieser Hinsicht kam bereits kurz vor dem Start, als klar war, dass Frida Karlsson krankheitshalber nicht antreten wird. Die Schwedin wäre im Kampf um die Medaillen wohl nur schwer in Schach zu halten gewesen.

Die Stärkste der Verfolgerinnen

Während Ebba Andersson und Heidi Weng an der Spitze bald einmal ein einsames Rennen liefen, war Kälin Teil der Verfolgergruppe. Im Quintett mit Kristin Fosnäs (NOR), Jessie Diggins (USA), Teresa Stadlober (AUT) und Kerttu Niskanen (FIN) hinterliess die 24-Jährige mit Fortdauer des Rennens den stärksten Eindruck.

Auf der letzten Runde spielte sie diesen Vorteil voll aus und erhöhte das Tempo. Ihre Konkurrentinnen hatten sichtlich Mühe, an Kälin dranzubleiben. Im letzten Anstieg riss die Schweizerin dann die entscheidende Lücke auf. Auf der Zielgeraden lag sogar ein kurzer Blick nach hinten drin, ehe Kälin die historische Bronzemedaille ins Trockene brachte.

Krönung für Andersson

Auf Siegerin Andersson büsste Kälin 6:41 Minuten ein. Die Schwedin lief in einer eigenen Liga. Nach rund 30 km setzte sie sich von Weng ab und baute ihren Vorsprung kontinuierlich aus. Für Andersson ist es das erste Olympiagold. Im Skiathlon und über 10 km hatte sie sich jeweils Karlsson geschlagen geben müssen. In der Staffel hatte sie zudem mit einem Sturz für Aufsehen gesorgt, der die Schwedinnen am Ende Gold kostete.

Mit dem Respektabstand von 2:15 Minuten ging Silber an Weng. Die Norwegerin nimmt damit einen kompletten Medaillensatz mit nach Hause: Gold mit der Staffel, Bronze im Skiathlon und nun eben Silber über 50 km.

