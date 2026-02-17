Die französischen Biathleten gewinnen in der Staffel erstmals Gold an Olympischen Spielen.

Das Schweizer Quartett beendet den Wettkampf in Antholz auf Rang 8 und holt ein olympisches Diplom.

Das Staffelrennen der Frauen findet am Mittwoch um 14:45 Uhr statt.

Die französischen Biathleten haben in der Staffel über 4x7,5 km erstmals Olympiagold geholt. Damit nahm das Quartett mit Fabien Claude, Émilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet und Schlussläufer Éric Perrot auch erfolgreich Revanche für die Niederlage vor vier Jahren in Peking.

Damals mussten sich die Franzosen den Norwegern geschlagen geben. Diesmal war es genau umgekehrt. Die Norweger mit Schlussläufer Vetle Sjastad Christiansen erreichten das Ziel trotz nur 6 Schiessfehlern mit knapp 10 Sekunden Rückstand. Bronze ging an Schweden, das fast schon eine Minute einbüsste.

Frankreich von ganz hinten nach ganz vorne

Für Frankreich hatte das Rennen denkbar schlecht begonnen. Startläufer Claude musste bereits beim zweiten Schiessen in die Strafrunde und fiel kurzzeitig ganz ans Ende des Klassements zurück. Einen Teil der eingehandelten Hypothek konnte er im Anschluss selbst wieder wettmachen, den Rest übernahm Jacquelin, der die Franzosen wieder ganz nach vorne führte.

Finello mit zwei Strafrunden

Das Schweizer Quartett konnte in Antholz nur in der ersten Rennhälfte um die Spitzenplätze mitreden. Startläufer Sebastian Stalder zeigte einen ebenso starken Auftritt wie Joscha Burkhalter, der bei Halbzeit mit knapp 30 Sekunden Rückstand auf die Spitze an Position 5 liegend an Jeremy Finello übergab.

Der Genfer zog nicht seinen besten Tag ein. Beim Liegendschiessen benötigte er zwar zwei Nachlader, verlor aber nur wenig Zeit. Die beiden Strafrunden (nach drei Nachladern) beim Stehendschiessen schenkten dann allerdings richtig ein. Finello übergab nur an Position 10 liegend und mit über 2 Minuten Rückstand an Niklas Hartweg, der die Schweiz als Schlussläufer immerhin noch auf Rang 8 und damit zu einem olympischen Diplom führte. Auf Frankreich büssten die Schweizer 2:41 Minuten ein.

Milano Cortina 2026