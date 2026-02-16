1988 schrieb man eine filmreife Olympia-Geschichte. Heute ist für Jamaika als Bob-Nation dabei sein nicht mehr alles.

Vergangenen Freitag wurde im olympischen Dorf «Cool Runnings» gezeigt, eine Sport-Komödie über vier Jamaikaner, die sich den Traum erfüllen, als (komplett ahnungslose) Bobfahrer an Winterspielen teilzunehmen. Der Film beruht lose auf der wahren Geschichte des ersten jamaikanischen Olympia-Bob-Teams 1988 in Calgary.

Auch 38 Jahre später ist der Film unter den Athletinnen und Athleten ein Hit. Und die jamaikanischen Bobfahrer werden nach eigenen Aussagen häufig darauf angesprochen: «Wenn wir im Dorf herumlaufen, kommen die Leute auf uns zu und rufen: ‹Jamaikanische Bobfahrer! Jamaikanische Bobfahrer!› So etwas habe ich noch nie erlebt», erzählt Mica Moore.

Gold als Fernziel

Die 33-Jährige startet im Monobob und liegt bei Halbzeit direkt hinter der Schweizerin Debora Annen auf Rang 15. Ihre Platzierung beweist, dass «Dabei sein ist alles» (so der deutsche Untertitel von «Cool Runnings») auf die realen Sportlerinnen und Sportler nicht zutrifft. Aufgewachsen ist Moore allerdings in Wales, bis 2024 startete sie für Grossbritannien, darunter 2018 als Anschieberin auch bei Olympia (Rang 8 mit Steuerfrau Mica McNeill).

Hoch hinaus will Zweierbob-Pilot Shane Pitter – wenn auch noch nicht bei Milano Cortina 2026. Heuer will der 26-Jährige Erfahrungen sammeln, 2030 dann «definitiv auf das Podium, möglichst eine Goldmedaille», wie er gegenüber SRF sagte. Am Nordamerika-Cup (vergleichbar mit dem Europacup) gewann Pitter mit Anschieber Junior Harris im Januar das Rennen in Lake Placid.

Ein Trumpf der jamaikanischen Bobteams sind ihre starken Startzeiten – sowohl Moore wie auch Pitter sind hervorragende Leichtathletik-Cracks. Ein gewichtiges Handicap haben die «Cool Runnings»-Nachfolger allerdings: das fehlende Geld. Denn die jährliche Entwicklung neuer (und schnellerer) Bobs ist teuer. Am meisten investieren die Deutschen. Und sie dominieren den Bobsport seit Jahren.