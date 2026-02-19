Zum Abschluss der Round Robin unterliegen die Schweizer Curlerinnen bei Olympia den USA mit 6:7 nach Zusatzend

Im Halbfinal am Freitag (ab 14:05 Uhr) kommt es zum schnellen Wiedersehen mit den Nordamerikanerinnen.

Im anderen Halbfinal duellieren sich Schweden und Kanada.

Als es im 8. Olympia-Duell mit den USA im 10. End 3:6 hiess, stand die schöne Schweizer Serie auf der Kippe. Alle 7 vorherigen Spiele hatten Schweizer Teams für sich entschieden. Dann schafften Selina Witschonke, Carole Howald, Silvana Tirinzoni und Alina Pätz nach einer durchschnittlichen Partie mit einem Dreierhaus den Ausgleich doch noch.

Im Zusatzend nutzte Tabitha Peterson den Vorteil des letzten Steins und sorgte für den 7:6-Sieg der USA. Damit stehen die Amerikanerinnen erstmals seit 2002 wieder in einem Olympia-Halbfinal; bei einer Niederlage wären sie auf Kosten Grossbritanniens noch aus den Top 4 gefallen. Das Schweizer Quartett hatte die Halbfinal-Quali schon auf sicher gehabt.

Beide Teams warten seit Langem

Im Halbfinal bietet sich den Schweizerinnen am Freitagnachmittag (ab 14:05 Uhr) die schnelle Chance auf Revanche, kommt es doch zum Wiedersehen mit den USA. Die Schweizer Curlerinnen warten seit Turin im Jahr 2006 (Silber) auf Olympia-Edelmetall. Die USA gewannen noch gar keine Medaille bei Winterspielen. Im anderen Halbfinal kommt es zum Duell Schweden (zuletzt 2018 Gold gewonnen) gegen Kanada (2014 siegreich).

Platz Team Spiele Siege Niederlage 1. Schweden* 9 7 2 2. USA* 9 6 3 3. Schweiz* 9 6 3 4. Kanada* 9 6 3 5. Südkorea 9 5 4 6. Grossbritannien 9 5 4 7. Dänemark 9 4 5 8. Japan 9 2 7 9. Italien 9 2 7 10. China 9 2 7

