Das Schweizer Curling-Team der Männer gewinnt in Cortina auch sein 9. Olympia-Spiel in der Round Robin.

Gegen Gastgeber Italien resultiert zum Abschluss der Vorrunde ein 9:5-Sieg.

Im Halbfinal treffen die Schweizer auf Grossbritannien. Auch dieses Duell gibt es live bei SRF zu sehen – am Donnerstagabend ab 19:00 Uhr.

Yannick Schwaller, Benoît Schwarz-van Berkel, Sven Michel und Pablo Lachat-Couchepin ist bei Milano Cortina 2026 die perfekte Round Robin gelungen: 9 Spiele, 9 Siege – dieses Kunststück schafften bei Olympischen Winterspielen zuvor einzig die Kanadier in Vancouver 2010. Ein gutes Omen für die Schweiz: Nach der makellosen Round Robin hatten die «Ahornblätter» damals Olympiagold geholt.

Zuerst wartet am Donnerstag um 19:05 Uhr aber Grossbritannien. Gegen die Briten resultierte in der Round Robin ein knapper 6:5-Sieg.

Entscheidendes Dreierhaus

Zum Vorrunden-Abschluss besiegte die Schweiz Gastgeber Italien mit 9:5. Die Vorentscheidung hatte Schwarz-van Berkel mit seinem Stein im 7. End herbeigeführt. Über den eigenen Guard spedierte der 34-jährige Genfer den letzten verbliebenen Italien-Stein aus dem Haus und sicherte der Schweiz somit ein Dreierhaus zur 7:3-Führung.

Dass sich die Equipe des CC Genf so richtig im Flow befindet, hatte sie gleich zu Beginn gezeigt. Mit einem Zweierhaus waren die Schweizer in die Partie gestartet und gerieten danach nie ernsthaft in Bedrängnis. Auf das Zweierhaus der Italiener im 6. End zum 3:4 antworteten Schwarz-van Berkel & Co. mit besagtem Dreierhaus.

