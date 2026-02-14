Die Schweizer Curler fahren an den Olympischen Winterspielen den vierten Sieg im vierten Spiel ein.

Das Team um Skip Yannick Schwaller besiegt in Cortina das zuvor ebenfalls ungeschlagene Kanada deutlich mit 9:5.

Die Schweizer Frauen kassieren gegen Japan hingegen die erste Niederlage des Turniers.

Es ist ein Statement, das die Schweizer Curler gegen Kanada im vierten Spiel am Olympia-Turnier abgaben. Im Duell der einzigen noch ungeschlagenen Teams zeigten Skip Yannick Schwaller, Benoît Schwarz-van Berkel, Sven Michel und Pablo Lachat-Couchepin ein fast perfektes Spiel. Mit 9:5 fegten die Schweizer ihre Gegner vom Eis.

Mit dem Hammer – dem Recht des letzten Steins – gestartet, schrieben die Schweizer sogleich ein Zweierhaus. Es war das erste von insgesamt vier im Spiel. Im dritten, fünften und siebten End schrieb die Schweiz jeweils ebenfalls zwei Punkte. Dazwischen konnten Schwaller und Co. die Kanadier im vierten und sechsten End zu einem Stein zwingen, weshalb die Führung drei Ends vor Schluss mit 8:4 bereits komfortabel war.

92 (!) Prozent Erfolgsquote

In der Schlussphase spielten die Schweizer die Partie kontrolliert zu Ende. Sie achteten darauf, dass nicht zu viele Steine im Haus lagen und räumten mit Take-outs auf, wenn nötig. So konnte Kanada auch im achten End nur einen Stein schreiben. Als die Schweiz im neunten Umgang auf 9:5 erhöhte, gaben Skip Brad Jacobs und Co. vorzeitig auf.

Beachtlich war dabei besonders die Erfolgsquote des Schweizer Teams. Über alle Spieler gesehen betrug diese 92 Prozent. Schwarz-van Berkel und Schwaller spielten gar über 96 Prozent ihrer Steine erfolgreich. Zum Vergleich: Bei Kanada lag die Quote bei 85 Prozent.

Nächster Härtetest wartet

Im fünften Spiel wartet mit Grossbritannien ein nächster Goldkandidat auf die Schweizer. Das Team um den schottischen Skip Bruce Mouat steht nach vier Partien bei drei Siegen. Die Partie sehen Sie am Sonntag ab 19 Uhr live im Stream in der Sport App und auf srf.ch/sport und später auch auf SRF zwei.

Milano Cortina 2026