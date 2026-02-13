Die Schweizer Curler um Skip Yannick Schwaller schlagen bei den Olympischen Spielen nach den USA auch Tschechien.

Die Vorentscheidung in Cortina d’Ampezzo fällt schon früh. Nach dem 5. End steht es 5:1, nach weiteren 3 Ends geben Lukas Klima und Co. beim Stand von 3:7 auf.

In der 3. Partie trifft die Schweiz am Freitagabend ab 19 Uhr auf China (live im Webstream).

Zweites Spiel, zweiter Sieg – das war den Schweizer Curlern seit 16 Jahren nicht mehr gelungen. Doch bei Milano Cortina 2026 wurde das Team Schwaller in der Round Robin nach dem Sieg über die USA auch von Tschechien nicht ernsthaft gefordert. Eine konzentrierte Leistung in Kombination vieler Fehler der Equipe um Skip Lukas Klima mündete im klaren 7:3-Sieg der Schweiz.

Tschechen lassen sich die Laune nicht verderben

Die Schweiz startete mit einem Zweierhaus in die Partie. Nach einem Nuller-End und nur einem geschriebenen tschechischen Stein erhöhte die Schweiz im 4. End auf 4:1. Es folgte ein gestohlener Stein fürs Schwaller-Quartett. Wie schon gegen die USA geriet das Team um Skip Yannick Schwaller, Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel und Benoît Schwarz-van Berkel nie in Rückstand, ja noch nicht einmal annähernd in Bedrängnis.

Die dem Geschehen zum Trotz weiterhin gut gelaunten Tschechen dachten ihrerseits beim aussichtslosen Zwischenstand von 2:7 nach 7 Ends nicht ans Aufgeben und nahmen den Fortlauf der Partie eher als lockeres Training wahr. Die Konzentration der Schweizer litt ein wenig darunter, gefährlich wurde es aber nie. Ein End später sorgte Tschechien dann doch noch für frühzeitigen Feierabend.

So geht's weiter

Am Freitagabend soll gegen China (ab 19 Uhr) der gute Start mit Sieg Nummer 3 bestätigt werden. Am Samstagnachmittag (14 Uhr) heisst der Gegner dann Kanada. Die «Ahornblätter» gehören zu den Medaillenkandidaten. Die Schweizer, wenn sie denn so weitermachen, mit Sicherheit auch.

Milano Cortina 2026