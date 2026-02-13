Tschechien – Schweden 0:2

Die Schwedinnen haben Tschechien im Viertelfinal der Eishockeyanerinnen mit 2:0 bezwungen und stehen etwas überraschend im Halbfinal. Die Equipe aus Skandinavien hatte in der schwächeren Gruppe B sämtliche 4 Partien deutlich gewonnen und setzte sich nun auch im Viertelfinal gegen die Tschechinnen durch. Den goldenen Treffer erzielte Hanna Olsson in der 25. Minute im Powerplay. Die 27-Jährige erwischte die tschechische Torhüterin Klara Peslova, die sich nicht schnell genug verschieben konnte. In der letzten Minute machte Svensson mit einem Empty Netter alles klar.

USA – Italien 6:0

Der Topfavorit aus den USA marschiert weiter Richtung Olympiagold. Die Weltmeisterinnen setzten sich gegen Gastgeber Italien problemlos mit 6:0 durch. Den Nordamerikanerinnen reichte ein Zwischensprint im Mitteldrittel. Nachdem sich die Italienerinnen im 1. Abschnitt trotz 2:20 Schüssen aufs Tor nur mit 0:1 im Rückstand befunden hatten, schlugen die USA im 2. Drittel gleich 5 Mal zu. Kendall Coyne traf dabei als einzige Akteurin doppelt.

Milano Cortina 2026