Die Schwedinnen haben Tschechien im Viertelfinal der Eishockeyanerinnen mit 2:0 bezwungen und stehen etwas überraschend als erstes Team im Halbfinal. Die Equipe aus Skandinavien hatte in der schwächeren Gruppe B sämtliche 4 Partien deutlich gewonnen und setzte sich nun auch im Viertelfinal gegen die Tschechinnen (3. der Gruppe A) durch.

Den goldenen Treffer erzielte Hanna Olsson in der 25. Minute im Powerplay. Nach einem Pass von Hilda Svensson schloss die 27-Jährige schnell ab und erwischte die tschechische Torhüterin Klara Peslova, die sich nicht genug schnell verschieben konnte. In der letzten Minute machte Svensson mit einem Empty Netter alles klar.

So geht's weiter

Am Freitagabend steht mit dem Duell zwischen Topfavorit USA und Deutschland der zweite Viertelfinal auf dem Programm. Die Schweizerinnen kämpfen am Samstagabend (ab 21:00 Uhr live auf SRF zwei) gegen die Finninnen um das letzte Viertelfinal-Ticket.

Milano Cortina 2026