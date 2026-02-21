Die Olympischen Spiele haben ihren Traumfinal im Männer-Eishockey. Die USA streben am Sonntagnachmittag gegen Kanada den 3. Titel an.

Legende: Streben nach dem dritten Olympiasieg Die US-Amerikaner. IMAGO / Xinhua

Der Olympiasieg des US-amerikanischen Eishockey-Nationalteams an den Spielen 1980 in Lake Placid gehört noch immer zu den bedeutendsten Sportereignissen in den Vereinigten Staaten. Doch nicht das entscheidende 4:2 gegen Finnland, sondern der 4:3-Sieg über die als unschlagbare geltende Sowjetunion zwei Tage zuvor fand den Eintrag in die Geschichtsbücher. Das «Miracle on Ice» der College-Amateure wurde später verfilmt.

Wohl kaum ein US-Amerikaner hätte gedacht, dass der mögliche nächste grosse Wurf an Olympischen Spielen so lange auf sich warten lässt. Bis dato war der Triumph 1980 nämlich der letzte einer US-Mannschaft an Olympischen Spielen. Zwar stand die USA 2002 und 2010 noch einmal im Final, zum dritten Olympiasieg der Geschichte reichte es bislang jedoch nicht.

Bei Milano Cortina 2026 nehmen die Amerikaner nun den bereits 12. (!) Anlauf, das Wunder von Lake Placid zu wiederholen. Bisher schlug sich das Team von Mike Sullivan in Mailand ganz ordentlich. Mit drei Siegen in drei Gruppenspielen qualifizierten sich die «US-Boys» direkt für den Viertelfinal. Nach dem erknorzten 2:1 n.V. gegen Schweden liess man im Halbfinal gegen die Slowakei die Muskeln spielen (6:2).

Die letzte Hürde heisst im Final ausgerechnet Kanada. Das Team um Superstar Connor McDavid hinterliess zuletzt allerdings keinen bestechenden Eindruck und stand sowohl im Viertelfinal gegen Tschechien als auch am Freitag gegen Finnland zwischenzeitlich mit dem Rücken zur Wand. Im nicht nur aus amerikanischer Sicht bezeichneten Traumfinal ist für Spannung gesorgt.

Spielt Crosby?

Die «Ahornblätter» blicken auf eine weitaus erfolgreichere olympische Geschichte zurück. Bereits zum 10. Mal könnte Kanada in Mailand Gold gewinnen. Der letzte Sieg datiert aus dem Jahr 2014, als wie heuer die NHL-Stars mit von der Partie waren.

Vier Jahre zuvor standen sich Kanada und die USA das letzte Mal in einem Olympia-Final gegenüber. In Vancouver schoss Sidney Crosby sein Team in der Verlängerung zum Sieg. Jener Crosby wäre im Normalfall mit von der Partie. Doch der 38-Jährige ist nach seiner im Viertelfinal erlittenen Verletzung für den Halbfinal nicht rechtzeitig fit geworden. Ein Einsatz im Final ist unklar.

Die US-Fans werden auf ein Déjà-vu hoffen. Auch im Final des Frauen-Turniers kam es zum Prestige-Duell der nordamerikanischen Nachbarländer. Die hochdekorierten Kanadierinnen mussten für einmal den USA den Vortritt lassen. Es war der dritte Olympiasieg für die USA.