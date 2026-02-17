 Zum Inhalt springen

Olympia: Eishockey Männer Deutschland glanzlos, aber letztlich sicher im Viertelfinal

17.02.2026, 14:53

Deutschland - Frankreich 5:1

Deutschland hat am olympischen Eishockey-Turnier den Einzug in den Viertelfinal geschafft. Beim 5:1-Sieg im Playoff-Viertelfinal gegen die in der Vorrunde punktlosen Franzosen sorgten Leon Draisaitl, Frederik Tiffels und JJ Peterka im Startdrittel für ein beruhigendes 3:0-Polster. Eine überzeugende Vorstellung lieferte das DEB-Team in den folgenden 40 Minuten in der Milano Santagiulia Ice Hockey Arena aber nicht ab. Philipp Grubauer erlebte alles andere als einen entspannten Nachmittag und trug mit 30 Paraden seinen Teil dazu bei, dass den Franzosen nur der eine Treffer im Mittelabschnitt gelang. Deutschland trifft im Viertelfinal am Mittwoch auf die Slowakei.

Milano Cortina 2026

