Deutschland löst am olympischen Eishockey-Turnier in Mailand mit einem Sieg gegen Frankreich das Viertelfinal-Ticket.

In den weiteren Viertelfinal-Playoffs trifft Tschechien am späten Dienstagnachmittag auf Dänemark, am Abend spielt Schweden gegen Lettland.

Die Schweiz feiert gegen Italien einen Pflichtsieg. Damit heisst der Nati-Gegner im Viertelfinal am Mittwoch Finnland.

Deutschland - Frankreich 5:1

Deutschland hat am olympischen Eishockey-Turnier den Einzug in den Viertelfinal geschafft. Beim 5:1-Sieg im Playoff-Viertelfinal gegen die in der Vorrunde punktlosen Franzosen sorgten Leon Draisaitl, Frederik Tiffels und JJ Peterka im Startdrittel für ein beruhigendes 3:0-Polster. Eine überzeugende Vorstellung lieferte das DEB-Team in den folgenden 40 Minuten in der Milano Santagiulia Ice Hockey Arena aber nicht ab. Philipp Grubauer erlebte alles andere als einen entspannten Nachmittag und trug mit 30 Paraden seinen Teil dazu bei, dass den Franzosen nur der eine Treffer im Mittelabschnitt gelang. Deutschland trifft im Viertelfinal am Mittwoch auf die Slowakei.

Milano Cortina 2026