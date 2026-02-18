Legende: Freud und Leid nah beisammen Die Slowaken jubeln vor enttäuschten Deutschen über den Halbfinal-Einzug. Imago Images/CTK Photo/Michal Kamaryt

Die Slowakei steht an den Olympischen Winterspielen in Mailand nach einem 6:2-Sieg über Deutschland als erstes Team im Halbfinal.

Die Schweiz kämpft am Mittwochabend gegen Finnland um das Halbfinal-Ticket.

Slowakei – Deutschland 6:2

Die Slowaken, die in der Hammergruppe mit Schweden und Finnland überraschend Platz 1 belegt hatten, sind an den Olympischen Spielen in Mailand in die Halbfinals eingezogen. Und dies mit einem dominanten Auftritt. Die Bronzegewinner von 2022 in Peking warfen die Deutschen um NHL-Star Leon Draisaitl mit einem 6:2-Sieg aus dem Turnier. Nachdem Pavol Regenda die Slowakei im Startdrittel in Führung gebracht hatte, sorgten Milos Kelemen, Oliver Okuliar (beide 25.) und Dalibor Dvorsky (31.) mit einem Dreifachschlag im Mitteldrittel für die Vorentscheidung.

Nach Lukas Reichels 1:4 (35.) stellte Regenda mit seinem zweiten Treffer gleich zu Beginn des Schlussabschnitts auf 5:1. In der 50. Minute kam Deutschland durch ein Powerplay-Tor Frederik Tiffels' zwar wieder auf drei Tore heran. Als Goalie Philipp Grubauer in der 56. Minute jedoch durch einen sechsten Feldspieler ersetzt wurde, beendete EVZ-Angreifer Tomas Tatar mit dem Empty-Netter zum 6:2 jegliche deutschen Hoffnungen auf ein Comeback.

Milano Cortina 2026