Kanada ist im olympischen Eishockey-Turnier der Männer zu favorisieren. Aber die Herausforderer brauchen sich nicht zu verstecken.

Zum 26. Mal gehört das Eishockey-Turnier der Männer in Milano Cortina zum olympischen Programm. Zum erst 6. Mal allerdings wurde die NHL-Saison unterbrochen, damit auch die Spieler aus der weltbesten Liga bei Olympia teilnehmen können (1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2026).

3 der bisher 5 Olympia-Turniere mit NHL-Beteiligung wurden von Kanada gewonnen, darunter auch die letzten beiden 2010 in Vancouver und 2014 in Sotschi. Es wäre zwar keine Sensation, wenn die Goldmedaille in Milano Cortina nicht an die Ahornblätter gehen würde, denn die Konkurrenz ist durchaus gross. Gewiss wäre es aber eine Überraschung.

Der Top-Favorit

Wirft der eingefleischte Eishockey-Fan einen Blick auf das kanadische Kader, läuft ihm das Wasser im Mund zusammen. Sidney Crosby, Connor McDavid, Nathan MacKinnon, Cale Makar und und und. An der Bande angeführt wird das Mutterland des Eishockey von Trainer Jon Cooper, einem zweifachen Stanley-Cup-Champion und dem aktuell wohl renommiertesten Headcoach in der NHL.

Legende: Hat Gold als klares und einziges Ziel ausgerufen Kanada-Headcoach Jon Cooper, der sonst bei den Tampa Bay Lightning wirkt. Reuters/Mike Segar

Der grösste Herausforderer

Die USA streben ihr erstes Olympia-Gold seit Lake Placid 1980 an. Am letztjährigen «4 Nations Face-Off», einem NHL-Vierländerturnier mit Kanada, den USA, Schweden und Finnland, bewiesen die Amerikaner, dass sie Kanada durchaus auf Augenhöhe begegnen können.

In der Vorrunde gewannen die USA mit 3:1, im Final siegten die Kanadier mit 3:2 nach Verlängerung. Die Olympia-Kader der beiden nordamerikanischen Eishockey-Grössen sind fast identisch zu jenen am «4 Nations Face-Off».

Ein Quintett mit Ambitionen

Schweden: «Tre Kronor» hat bewiesen, dass es auch in der Lage ist, Olympiagold zu holen, wenn Kanada und die USA auf ihr bestmögliches Aufgebot zählen können. 2006 in Turin setzten sich die Schweden die Krone auf. Auch 2026 gehören sie zweifelsohne zu den Medaillenkandidaten.

«Tre Kronor» hat bewiesen, dass es auch in der Lage ist, Olympiagold zu holen, wenn Kanada und die USA auf ihr bestmögliches Aufgebot zählen können. 2006 in Turin setzten sich die Schweden die Krone auf. Auch 2026 gehören sie zweifelsohne zu den Medaillenkandidaten. Finnland: Die Olympiasieger von Peking 2022 haben mit Mikko Rantanen einen absoluten Weltklasse-Stürmer in ihren Reihen. «Suomi» ist neben Kanada, den USA und Schweden das 4. Team, das fast ausschliesslich mit NHL-Akteuren bestückt ist.

Die Olympiasieger von Peking 2022 haben mit Mikko Rantanen einen absoluten Weltklasse-Stürmer in ihren Reihen. «Suomi» ist neben Kanada, den USA und Schweden das 4. Team, das fast ausschliesslich mit NHL-Akteuren bestückt ist. Tschechien: Beim Goldgewinner von 1998 in Nagano ruhen die Hoffnungen vor allem auf Stürmer David Pastrnak. Die Ausgangslage der Tschechen ist vergleichbar mit jener der Schweiz.

Beim Goldgewinner von 1998 in Nagano ruhen die Hoffnungen vor allem auf Stürmer David Pastrnak. Die Ausgangslage der Tschechen ist vergleichbar mit jener der Schweiz. Schweiz: Die Nati ist in den letzten Jahren näher an die Top-Nationen herangerückt, das zeigen die gewonnenen Silbermedaillen an den WM-Turnieren 2024 und 2025. Bei Olympia wird das Niveau aufgrund der NHL-Beteiligung aber nochmals bedeutend höher sein. Wie gut die goldene Generation der Schweiz samt ihren NHL-Stars mit der absoluten Weltspitze mithalten kann, wird sich in Milano Cortina zeigen.

Die Nati ist in den letzten Jahren näher an die Top-Nationen herangerückt, das zeigen die gewonnenen Silbermedaillen an den WM-Turnieren 2024 und 2025. Bei Olympia wird das Niveau aufgrund der NHL-Beteiligung aber nochmals bedeutend höher sein. Wie gut die goldene Generation der Schweiz samt ihren NHL-Stars mit der absoluten Weltspitze mithalten kann, wird sich in Milano Cortina zeigen. Deutschland: Noch nie war die DEB-Equipe dermassen gut besetzt wie in Milano Cortina. Leon Draisaitl, Tim Stützle und Moritz Seider lassen Deutschland von einer Olympiamedaille träumen.

Der Modus

Die 12 Teilnehmer-Nationen konkurrieren in 3 Vierergruppen. Die Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite qualifizieren sich direkt für die Viertelfinals.

Die anderen 8 Teams machen in einer Playoff-Runde die restlichen 4 Viertelfinal-Plätze unter sich aus. Dabei trifft das fünftbeste Team der Vorrunde auf das schlechteste, das sechstplatzierte auf das zweitschlechteste und so weiter.

Gruppe A

Kanada

Tschechien

Schweiz

Frankreich Gruppe B

Finnland

Schweden

Slowakei

Italien Gruppe C

USA

Deutschland

Lettland

Dänemark

