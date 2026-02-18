Topfavorit Kanada übersteht gegen Tschechien eine harte Prüfung und steht nach dem 4:3-Overtime-Sieg im Olympia-Halbfinal.

Die Slowakei lässt Deutschland kaum eine Chance und gewinnt mit 6:2.

Die Schweiz kämpft am Mittwochabend gegen Finnland um das Halbfinal-Ticket.

Kanada – Tschechien 4:3 n.V.

Turnierfavorit Kanada hat sich im Viertelfinal gegen Tschechien in einer hochdramatischen Partie durchgesetzt. Mitchell Marner schoss die Kanadier nach 82 Sekunden in der Verlängerung mit dem 4:3-Siegtreffer in den Halbfinal. Nur dreieinhalb Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit hatte Nick Suzuki Kanada, das früh den Ausfall von Superstar und Captain Sidney Crosby zu verkraften hatte, überhaupt in die Overtime gerettet. Zuvor hatten die Tschechen eine starke Partie gezeigt und mit allen Mitteln dagegengehalten.

Macklin Celebrini hatte die «Ahornblätter» mit seinem fünften Turniertor zwar früh in Führung gebracht, Lukas Sedlak und David Pastrnak drehten die Partie aber noch vor der ersten Drittelspause. Auf Nathan MacKinnons 2:2-Ausgleich (33.) reagierten die Tschechen durch Ondrej Palat (53.) mit dem 3:2. Genützt hat der harte Kampf den Tschechen am Ende aber nichts, sie müssen die Heimreise aus Mailand ohne Medaille antreten.

Slowakei – Deutschland 6:2

Die Slowaken, die in der Hammergruppe mit Schweden und Finnland überraschend Platz 1 belegt hatten, sind an den Olympischen Spielen in Mailand in die Halbfinals eingezogen. Und dies mit einem dominanten Auftritt. Die Bronzegewinner von 2022 in Peking warfen die Deutschen um NHL-Star Leon Draisaitl mit einem 6:2-Sieg aus dem Turnier. Nachdem Pavol Regenda die Slowakei im Startdrittel in Führung gebracht hatte, sorgten Milos Kelemen, Oliver Okuliar (beide 25.) und Dalibor Dvorsky (31.) mit einem Dreifachschlag im Mitteldrittel für die Vorentscheidung.

Nach Lukas Reichels 1:4 (35.) stellte Regenda mit seinem zweiten Treffer gleich zu Beginn des Schlussabschnitts auf 5:1. In der 50. Minute kam Deutschland durch ein Powerplay-Tor Frederik Tiffels' zwar wieder auf drei Tore heran. Als Goalie Philipp Grubauer in der 56. Minute jedoch durch einen sechsten Feldspieler ersetzt wurde, beendete EVZ-Angreifer Tomas Tatar mit dem Empty-Netter zum 6:2 jegliche deutschen Hoffnungen auf ein Comeback.

Milano Cortina 2026