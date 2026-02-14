Legende: Bejubeln ihr Tor Die schwedischen Hockey-Cracks. Imago/Bildbyran

Die Schweden reagieren am olympischen Eishockey-Turnier der Männer auf die Niederlage gegen Finnland und schlagen die Slowakei mit 5:3.

3:4-Niederlage gegen Lettland: Deutschland zieht im 2. Gruppenspiel den Kürzeren.

Im weiteren Verlauf des Tages kommt es noch zu den Duellen Finnland-Italien (16:40 Uhr) und USA-Dänemark (21:10 Uhr). Beide Partien können Sie live im Stream bei SRF verfolgen.

Gruppe B: Schweden - Slowakei 5:3

Die Schweden haben ihren 2. Sieg an diesem Turnier geholt. Gegen die bisher ungeschlagenen Slowaken schaute am Ende ein 5:3-Sieg heraus. Die Slowakei hatte jeweils auf das 1:0 und 2:1 der Schweden eine schnelle Antwort gefunden. Auf den 3. Gegentreffer konnte das Team um Captain und Zug-Stürmer Tomas Tatar nicht reagieren. Die Schweden stellten gar eine 3-Tore-Führung her, das letzte Slowaken-Tor fiel im Powerplay kurz vor Schluss. Sollte Finnland die Partie gegen Italien erwartungsgemäss gewinnen, beenden drei Teams die Gruppenphase mit 6 Punkten. Dann würde nach den ausgeglichenen Direktbegegnungen die Tordifferenz aus ebendiesen zählen.

Gruppe C: Deutschland - Lettland 3:4

Deutschland muss im 2. Gruppenspiel einen Rückschlag hinnehmen. Das Team um NHL-Superstar Leon Draisaitl gab gegen bis dato noch sieglose Letten zweimal eine Führung aus der Hand. Am Ende machten im Schlussdrittel 2 Tore innert 3 Minuten den Unterschied. Der Anschlusstreffer zum 3:4 durch Tim Stützle besiegelte das Endergebnis. Auf die Deutschen wartet im letzten Gruppenspiel der Kracher gegen die USA.

Milano Cortina 2026