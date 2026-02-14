Legende: Verloren und doch irgendwie gewonnen Die Slowaken jubeln nach der 3:5-Niederlage gegen Schweden über den Gruppensieg. Reuters/Marton Monus

Die Slowakei unterliegt Schweden in der Gruppe B mit 3:5, schnappt sich aber dennoch überraschend Platz 1.

Durch einen 6:3-Sieg über Dänemark bleiben die USA auf Viertelfinalkurs.

3:4-Niederlage gegen Lettland: Deutschland zieht im 2. Gruppenspiel den Kürzeren.

Gruppe B: Schweden – Slowakei 5:3

Die Schweden haben auf die Niederlage am Freitag gegen Erzrivale Finnland reagiert und gegen die Slowakei im 3. Gruppenspiel den 2. Sieg eingefahren. Die Freude von «Tre Kronor» über den 5:3-Erfolg hielt sich jedoch in Grenzen, denn er reichte Schweden nicht zum Gruppensieg. Dalibor Dvorskys Treffer 39 Sekunden vor der Schlusssirene zum 3:5 ebnete den Slowaken den Weg zu Platz 1 und damit zur direkten Viertelfinal-Qualifikation. Die Slowakei, Finnland und Schweden beschliessen die Gruppe B allesamt mit 6 Punkten. Die Slowaken weisen in den Direktbegegnungen das beste Torverhältnis auf.

Gruppe B: Finnland – Italien 11:0

Aufgrund des Resultats zwischen Schweden und der Slowakei war für Finnland bereits vor dem Duell mit Italien klar, dass der Gruppensieg nicht mehr möglich ist. Das hielt «Suomi» aber nicht davon ab, die Italiener aus dem Stadion zu schiessen. Sebastian Aho, Joel Kiviranta und Mikael Granlund trafen beim 11:0 gegen den Gastgeber doppelt. Finnland kann sich dank des Kantersiegs beste Hoffnungen machen, dank der Tordifferenz als bester Gruppenzweiter ebenfalls direkt in den Viertelfinal einzuziehen.

Gruppe C: USA – Dänemark 6:3

Gleich zweimal gerieten die USA gegen Dänemark im Startdrittel in Rückstand. Durch Tore von Matt Boldy (4.) und Brady Tkachuk (30.) kam der haushohe Favorit aber beide Male zurück. Und nur eine knappe Minute nach dem 2:2-Ausgleich brachte Jack Eichel die USA erstmals in Führung. Diese gab das Team von Mike Sullivan bis zum Schluss nicht mehr her. Nach Noah Hanifins (38.) Tor zum 4:2 verkürzten die Dänen zwar noch einmal. Im Schlussdrittel machten Jake Guentzel (48.) und Jack Hughes (55.) mit den US-Toren 5 und 6 dann aber alles klar.

Gruppe C: Deutschland – Lettland 3:4

Deutschland muss im 2. Gruppenspiel einen Rückschlag hinnehmen. Das Team um NHL-Superstar Leon Draisaitl gab gegen bis dato noch sieglose Letten zweimal eine Führung aus der Hand. Am Ende machten im Schlussdrittel 2 Tore innert 3 Minuten den Unterschied. Der Anschlusstreffer zum 3:4 durch Tim Stützle besiegelte das Endergebnis. Auf die Deutschen wartet im letzten Gruppenspiel der Kracher gegen die USA.

