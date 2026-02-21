Für Eisschnellläufer Livio Wenger bedeutet im olympischen Massenstart-Rennen in Mailand schon der Halbfinal Endstation.

Der Luzerner kommt kurz vor Schluss auf Final-Kurs liegend zu Fall und wird im Klassement durchgereicht.

Im Massenstart-Final der Frauen ist die Schweiz durch Ramona Härdi und Kaitlyn McGregor doppelt vertreten – um 17:15 Uhr geht es um die Medaillen, live bei SRF.

Der Traum von der Olympiamedaille ist für Livio Wenger im Massenstart-Wettkampf bereits im Halbfinal geplatzt. Der 33-jährige Schweizer kam in Mailand drei Runden vor Schluss ohne Fremdverschulden zu Fall und konnte den Patzer nicht mehr korrigieren. Wenger setzte das Rennen zwar fort, allerdings wurde er auf der Schlussgeraden vom Feld noch durchgereicht.

Gute Ausgangslage vergeben

Vor dem folgenschweren Sturz war der Plan von Wenger aufgegangen. Der Luzerner verzichtete zunächst auf die Punkte aus den Zwischensprints und legte den Fokus stattdessen darauf, in die Top 3 zu fahren. Dank der Mithilfe seines tschechischen Trainingspartners Metodej Jilek, der dem Schweizer als Tempomacher diente und sich problemlos für den Final der Top 16 qualifizierte, sah es kurz vor Schluss für Wenger aussichtsreich aus – doch es sollte nicht sein.

Damit muss der Innerschweizer an Olympischen Spielen die nächste grosse Enttäuschung hinnehmen. 2018 in Pyeongchang hatte Wenger die Medaille als Vierter knappstmöglich verpasst, vier Jahre später in Peking resultierte Rang 7.

Milano Cortina 2026