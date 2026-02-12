Aus der Traum vom olympischen Gold-Hattrick für Chloe Kim. Die US-Amerikanerin, die in der Halfpipe 2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking triumphiert hatte, galt auch in Livigno als jene Frau, die zu schlagen war. In einem hochklassigen Wettkampf wurde Kim nun aber entthront. Der 25-Jährigen blieb im Schneetreiben hinter der Südkoreanerin Gaon Choi «nur» die Silbermedaille.

Kim hatte nach einem starken ersten Run (88,00 Punkte) die Führung übernommen und sah lange wie die sichere Siegerin aus. Mit ihrem dritten Run überflügelte die erst 17-jährige Choi Kim allerdings noch. Choi erhielt 90,25 Zähler und setzte Kim vor ihrem letzten Run gewaltig unter Druck. Diesem hielt die Doppel-Olympiasiegerin nicht Stand. Kim kam zu Fall und musste sich mit Silber zufriedengeben. Bronze ging an die Japanerin Mitsuki Ono (85,00).

Sturz in Laax

Kims Teilnahme an den Olympischen Spielen hatte in den letzten Wochen in der Schwebe gestanden. Am Laax Open vor rund einem Monat kugelte sie sich bei einem harmlosen Trainingssturz die Schulter aus. In Abwesenheit Kims hatte in Laax übrigens Choi ihren 4. Weltcupsieg eingefahren.

Schweizerinnen waren im Olympia-Final der besten 12 Athletinnen keine vertreten. Isabelle Lötscher hatte die Qualifikation für die Entscheidung am Mittwoch als 16 verpasst.

Milano Cortina 2026