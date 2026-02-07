Im Olympia-Skiathlon der Frauen wird Nadja Kälin im Val di Fiemme überraschende Vierte.

Auf die erste Einzel-Medaille einer Schweizer Langläuferin an Olympischen Spielen fehlen Kälin 25 Sekunden.

Frida Karlsson und Ebba Andersson sorgen für einen schwedischen Doppelsieg, Bronze holt Heidi Weng (NOR).

Nadja Kälin hat im ersten Langlauf-Rennen an den Olympischen Spielen 2026 für ein dickes Ausrufezeichen gesorgt. Die 24-Jährige lief im Val di Fiemme nach je 10 Kilometern in der klassischen und in der Skating-Technik als 4. des Skiathlons im Ziel ein.

Kälin zeigte wie schon bei der WM vor einem Jahr in Trondheim, wo sie 6. geworden war, ein herausragendes Rennen. Die Engadinerin hatte nach der Hälfte als Siebte auf die Skatingski gewechselt und durfte sogar ein wenig mit einer sensationellen Medaille liebäugeln.

Kälin so gut wie seit 1988 keine Schweizerin mehr

Die lange drittplatzierte Astrid Öyre Slind fiel zurück, doch es war mit Heidi Weng eine andere Norwegerin, die profitieren konnte. Am Ende war Kälin aber die Stärkste des Verfolgerfeldes und kam solo als Vierte ins Ziel. Zur ersten Olympiamedaille einer Schweizer Langläuferin in einem Einzelrennen fehlten nur knapp 25 Sekunden. Gleich gut war in einem Olympia-Rennen einzig Christine Gilli-Brügger 1988 über 20 km. 2002 gewann die Frauenstaffel Bronze.

Im Weltcup war Nadja Kälin noch nie besser als Siebte, an Olympia und WM nun aber 4. und 6. Auch Nadjas zwei Jahre jüngere Schwester Marina zeigte als 19. ein starkes Rennen. Anja Weber wurde 25., Fabienne Alder 46.

Doppelsieg für Schweden

Gold und Silber machten die überragenden Schwedinnen nicht unerwartet unter sich aus. Frida Karlsson, die 50-km-Weltmeisterin des letzten Jahres, setzte sich am Ende 51 Sekunden vor der 10-km-Weltmeisterin Ebba Andersson durch. Die Weltcup-Führende Jessie Diggins aus den USA fiel nach einem Sturz schon in der ersten Runde aus der Entscheidung.

So geht's weiter

Am Sonntag starten auch die Männer ins Olympia-Abenteuer. Ab 12:30 Uhr (live bei SRF) kämpfen die Langläufer ebenfalls im Skiathlon über 20 Kilometer um die Medaillen. Aus Schweizer Sicht stehen Beda Klee und Nicola Wigger am Start. Am Dienstag folgen dann die Sprints mit der Schweizer Medaillenhoffnung Nadine Fähndrich (K.o.-Phase ab 11:45 Uhr).