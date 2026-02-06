Wir zeigen Ihnen die ganze olympische Vielfalt auf 4 Streaming-Kanälen.

Während den Olympischen Spielen 2026 zeigen wir Ihnen neben dem Programm von «SRF zwei» weitere olympische Highlights auf bis zu 3 zusätzlichen Web-Kanälen.

Legende: Der Olympia-EPG Streams auf 4 Kanälen, inkl. Filter-Funktion und Re-Live-Option. SRF

Unter Programm sind alle laufenden, geplanten und bereits abgeschlossenen Sendungen aller Kanäle aufgeführt. Sie können bequem von Tag zu Tag navigieren und sämtliche vergangenen Sendungen nochmals im Re-Live anschauen (bis zu 14 Tage zurück).

sind alle laufenden, geplanten und bereits abgeschlossenen Sendungen aller Kanäle aufgeführt. Sie können bequem von Tag zu Tag navigieren und sämtliche vergangenen Sendungen nochmals im Re-Live anschauen (bis zu 14 Tage zurück). Viele Webstreams werden kommentiert, erkennbar am Mikrofon-Symbol.

werden kommentiert, erkennbar am Mikrofon-Symbol. Die weiteren Symbole: Das Schweizer Kreuz weist eine Schweizer Beteiligung aus und die Medaille eine Medaillenentscheidung.

weist eine Schweizer Beteiligung aus und die eine Medaillenentscheidung. Über den Menüpunkt Filter können Sie gezielt nach Sportarten filtern.

können Sie gezielt nach Sportarten filtern. Im Reiter Highlights informieren wir Sie auch in Textform laufend über das Geschehen und Sie können bequem Verpasstes nachlesen.

informieren wir Sie auch in Textform laufend über das Geschehen und Sie können bequem Verpasstes nachlesen. Die Livestreams finden Sie selbstverständlich auch in der SRF Sport App für Android und iOS.

