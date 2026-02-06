Während den Olympischen Spielen 2026 zeigen wir Ihnen neben dem Programm von «SRF zwei» weitere olympische Highlights auf bis zu 3 zusätzlichen Web-Kanälen.
- Unter Programm sind alle laufenden, geplanten und bereits abgeschlossenen Sendungen aller Kanäle aufgeführt. Sie können bequem von Tag zu Tag navigieren und sämtliche vergangenen Sendungen nochmals im Re-Live anschauen (bis zu 14 Tage zurück).
- Viele Webstreams werden kommentiert, erkennbar am Mikrofon-Symbol.
- Die weiteren Symbole: Das Schweizer Kreuz weist eine Schweizer Beteiligung aus und die Medaille eine Medaillenentscheidung.
- Über den Menüpunkt Filter können Sie gezielt nach Sportarten filtern.
- Im Reiter Highlights informieren wir Sie auch in Textform laufend über das Geschehen und Sie können bequem Verpasstes nachlesen.
- Die Livestreams finden Sie selbstverständlich auch in der SRF Sport App für Android und iOS.