Im Teamsprint der Nordischen Kombination triumphiert Norwegen an den Olympischen Spielen nach mehreren Stürzen in der Schlussphase.

Im Eisschnelllauf über 1500 m muss sich Jordan Stolz nach zuvor 2 Gold-Medaillen mit Silber begnügen, Livio Wenger wird 28.

In der Qualifikation für den Halfpipe-Final stürzt Freeskierin Cassie Sharpe schwer.

Nordische Kombination: Deutsches Debakel bei Oftebros Gold-Triple

3 Wettkämpfe wurden in der Nordischen Kombination – der einzigen Sportart an den Olympischen Spielen, bei der nur Männer antreten – ausgetragen und 3 Mal konnte sich der Norweger Jens Luraas Oftebro die Goldmedaille umhängen lassen. Der 25-Jährige triumphierte nach den beiden Einzel-Siegen auch im Teamsprint mit Landsmann Andreas Skoglund. Oftebro setzte sich auf der Zielgeraden im Val di Fiemme knapp gegen den finnischen Schlussläufer Eero Hirvonen durch. Bronze ging an Österreich, das nach einem Sturz von Stefan Rettenegger aus dem Kampf um Gold herausgefallen war. Eine bittere Enttäuschung erlebte das deutsche Duo, das nach dem Springen noch auf Gold-Kurs gelegen hatte. In der Loipe kam Vinzenz Geiger gleich doppelt zu Fall und fiel auf den 5. Schlussrang zurück.

Eisschnelllauf: Ning weist Stolz in die Schranken

Nach seinen beiden Olympiasiegen über 1000 und 500 Meter musste der US-amerikanische Ausnahmekönner Jordan Stolz über 1500 Meter erstmals einem Konkurrenten zum Sieg gratulieren. Der 21-Jährige büsste 0,77 Sekunden auf den entfesselten Chinesen Zhongyan Ning ein, der in der olympischen Rekordzeit von 1:41,98 Minuten Gold holte. 7 Hundertstel hinter Stolz komplettierte der Niederländer Kjeld Nuis das Podest. Livio Wenger, der einzige Schweizer am Start, verlor fast 6 Sekunden auf die Bestzeit und beendete das Rennen als 28. der 30 Starter. Der 33-Jährige fokussiert sich allerdings auf das Massenstart-Rennen vom Samstag, in welchem sich der Olympiavierte von Pyeongchang Hoffnungen auf eine Medaille macht.

Ski Freestyle: Sorgen um Sharpe

Die kanadische Ski-Freestylerin Cassie Sharpe ist in der Qualifikation für den Halfpipe-Final schwer gestürzt. Die 33-Jährige fiel bei der Landung nach einem Trick hin und schlug dabei hart mit dem Kopf auf die Eisröhre. Sharpe, Olympiasiegerin 2018, wurde lange Zeit behandelt und nach rund 10 Minuten auf einer Trage weggefahren. Als sie dabei mit beiden Armen winkte und den Kopf leicht hob, jubelten die Zuschauer erleichtert. Über das Ausmass ihrer Verletzungen war zunächst nichts bekannt.

Milano Cortina 2026