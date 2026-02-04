Legende: In der NHL einer der grössten Superstars Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers hat in der besten Liga der Welt mehr als 1000 Skorerpunkte erzielt. Keystone/JASON FRANSON

Eröffnungsfeier: Draisaitl und Schmid Fahnenträger

Eishockey-Superstar Leon Draisaitl und die siebenfache Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmid sind am Freitagabend die deutschen Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Mailand. Dies gab der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am Mittwoch bekannt. Wem bei der Schweizer Delegation diese Ehre zuteilwird, ist noch nicht bekannt und wird erst am Donnerstag kommuniziert.

Ski alpin: 1. Abfahrtstraining der Frauen abgesagt

Aufgrund von anhaltendem Schneefall in Cortina wurde entschieden, das 1. Abfahrtstraining der Frauen vom Donnerstag abzusagen. Die Athletinnen wären ab 11:30 Uhr erstmals auf der Strecke gefahren. Das offizielle 2. und 3. Training sollen Stand jetzt planmässig am Freitag resp. Samstag stattfinden. Das Rennen geht am Sonntag über die Bühne.

