Eröffnungsfeier: Draisaitl und Schmid Fahnenträger
Eishockey-Superstar Leon Draisaitl und die siebenfache Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmid sind am Freitagabend die deutschen Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Mailand. Dies gab der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am Mittwoch bekannt. Wem bei der Schweizer Delegation diese Ehre zuteilwird, ist noch nicht bekannt und wird erst am Donnerstag kommuniziert.
Ski alpin: 1. Abfahrtstraining der Frauen abgesagt
Aufgrund von anhaltendem Schneefall in Cortina wurde entschieden, das 1. Abfahrtstraining der Frauen vom Donnerstag abzusagen. Die Athletinnen wären ab 11:30 Uhr erstmals auf der Strecke gefahren. Das offizielle 2. und 3. Training sollen Stand jetzt planmässig am Freitag resp. Samstag stattfinden. Das Rennen geht am Sonntag über die Bühne.