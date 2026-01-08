Ski Freestyle: Olympia ohne Ledeux
Tess Ledeux muss für die Winterspiele in Italien passen. Die Olympia-Zweite von 2022 im Big Air hat sich noch nicht ausreichend von einer im März erlittenen Gehirnerschütterung erholt. «Ich werde diese Saison aussetzen, um den Heilungsprozess abzuschliessen», erklärte die 24-jährige Ski-Slopestyle-Weltmeisterin von 2017 und Doppel-Weltmeisterin im Big Air (2019, 2023). Damit hat Mathilde Gremaud, vor vier Jahren in Peking Olympiasiegerin im Slopestyle und hinter Ledeux Dritte im Big Air, eine ernsthafte Konkurrentin weniger.