Legende: Setzt diese Saison aus Tess Ledeux leidet weiter unter den Nachfolgen einer Gehirnerschütterung. IMAGO / ZUMA Press Wire

Ski Freestyle: Olympia ohne Ledeux

Tess Ledeux muss für die Winterspiele in Italien passen. Die Olympia-Zweite von 2022 im Big Air hat sich noch nicht ausreichend von einer im März erlittenen Gehirnerschütterung erholt. «Ich werde diese Saison aussetzen, um den Heilungsprozess abzuschliessen», erklärte die 24-jährige Ski-Slopestyle-Weltmeisterin von 2017 und Doppel-Weltmeisterin im Big Air (2019, 2023). Damit hat Mathilde Gremaud, vor vier Jahren in Peking Olympiasiegerin im Slopestyle und hinter Ledeux Dritte im Big Air, eine ernsthafte Konkurrentin weniger.

Skitourenrennen: Schweizer Team nominiert

Swiss Olympic hat für die olympische Premiere der Skitourenrennen an den Winterspielen ein Quartett selektioniert. Bei den Frauen vertreten die Neuenburgerin Marianne Fatton und die Waadtländerin Caroline Ulrich die Schweizer Farben. Bei den Männern sind es der Zürcher Jon Kistler und der Bündner Arno Lietha. Fatton wurde 2025 in Morgins Weltmeisterin im Sprint, Kistler gewann damals WM-Bronze.

Olympische Winterspiele