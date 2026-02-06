Legende: Fantastische Darbietung Die US-Eistänzer Madison Chock/Evan Bates. Imago/Presse Sports

Eiskunstlauf: US-Team legt vor

Das Eiskunstlauf-Team der USA hat seinen Favoritenstatus im Team Event der Olympischen Spiele in Mailand untermauert. Die Peking-Olympiasieger führen nach dem 1. Wettkampftag mit 25 Rangpunkten vor Japan (23) und Italien (22). Besonders überzeugen konnten die Eistänzer Madison Chock/Evan Bates im Rhythmustanz. Die Paare und die Frauen liefen ihr Kurzprogramm, die Männer mit US-Superstar Ilia Malinin sind am Samstag dran. Die besten 5 Nationen qualifizieren sich für die Kür. Die Schweiz stellt in Mailand kein Team.

Olympische Winterspiele