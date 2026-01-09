Legende: Olympia-Teilnahme ist in Gefahr Chloe Kim. Getty Images/Maddie Meyer

Snowboard Freestyle: Kim verletzt sich im Training

Chloe Kim muss auf dem Weg zu ihrem 3. Olympiasieg in Folge kürzer treten und macht sich sichtlich Sorgen. Einen knappen Monat vor den Winterspielen in Italien stürzte die US-Amerikanerin im Training in der Schweiz und kugelte sich dabei die Schulter aus, Kim informierte über den Vorfall in einem emotionalen Video auf Instagram. Die 25-Jährige hatte bei den Winterspielen 2018 und 2022 jeweils Gold in der Halfpipe gewonnen und peilt in Milano Cortina (6. bis 22. Februar) eigentlich den Hattrick an. «Ich hatte den dümmsten Sturz», sagte Kim und stellte ein Video des Unfalls dazu: «Ich habe im Moment nicht viel Klarheit, weil ich noch kein MRT gemacht habe.»

Olympische Winterspiele