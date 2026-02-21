Alex Fiva gewinnt in Livigno im Alter von 40 Jahren im Skicross Olympiabronze.

Für den Bündner ist es nach Silber 2022 in Peking bereits die zweite Olympiamedaille.

Italien feiert dank Simone Deromedis (Gold) und Federico Tomasoni (Silber) einen Doppelsieg.

Er hat es wieder getan: Alex Fiva ist neu zweifacher Olympia-Medaillengewinner. Zunächst schien es, als würde der Bündner wie schon vor vier Jahren in China zu Silber fahren.

Doch auf den letzten Metern kam es im Final noch einmal zum Zusammenschluss, letztlich entschied im Schneetreiben von Livigno bei schlechter Sicht das Zielfoto im Kampf um Rang 2 zu Ungunsten Fivas und zu Gunsten des Lokalmatadors Federico Tomasoni. Ganz vorne war Tomasonis Landsmann Simone Deromedis eine Klasse für sich. Der Japaner Satoshi Furuno ging als einziger Finalist leer aus.

Regez im Halbfinal out

Bereits im Halbfinal war es aus Schweizer Sicht heiss zu- und hergegangen. Ryan Regez, mit Fiva im selben Halbfinal-Heat, führte das Feld in der ersten Streckenhälfte nach einem guten Start an. Nach einem Sprung unterlief dem Olympiasieger von Peking bei einer Welle jedoch ein Fehler, welcher ihn entscheidend Tempo kostete.

Mit dem Mute der Verzweiflung versuchte Regez anschliessend in einer Kurve, seinen deutschen Konkurrenten Tim Hronek auszubremsen. Für dieses Manöver kassierte der Schweizer im Ziel von der Jury die gelbe Karte und fiel entsprechend vom dritten noch auf den vierten Platz zurück. Aufgrund der Strafe fand der kleine Final anschliessend ohne Regez statt. Fiva seinerseits liess sich von den Positionskämpfen im Halbfinal nicht beirren und sicherte sich seinen Final-Platz als Gewinner seines Heats souverän.

Die beiden weiteren Schweizer Starter, Tobias Baur und Romain Détraz, blieben in der K.o.-Phase bereits in den Achtelfinals hängen.

Milano Cortina 2026