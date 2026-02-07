 Zum Inhalt springen

Olympia: Snowboard Alpin Dernière für Zogg und Caviezel – und ganz allgemein?

Am Sonntag gilt es für die Alpin-Snowboarder in Livigno ernst. Die Disziplin steht beim IOC unter besonderer Beobachtung.

07.02.2026, 15:55

Im Alpin-Snowboard ist die Schweiz an den Winterspielen sechsfach vertreten. Dario Caviezel und Gian Casanova auf Männer-Seite, Ladina Caviezel, Julie Zogg, Xenia von Siebenthal und Flurina Bätschi in der Frauen-Konkurrenz.

Sowohl für Zogg als auch Ladina Caviezel wird es die letzte Olympia-Teilnahme sein, beide kündigten ihren Rücktritt per Ende Saison an: «Es wird speziell sein am Start, wenn ich mir bewusst werde, dass es die letzte Chance ist», meint die zweifache Parallel-Slalom-Weltmeisterin Zogg.

Wie schon 2022 und 2018 ist auch 2026 «nur» der Parallel-Riesenslalom olympisch. Ladina Caviezel schwärmt von der Piste: «Es ist sehr abwechslungsreich. Die Strecke ist etwas länger, es wird physisch anspruchsvoll. Mir liegt das», so die 32-Jährige.

Disziplin unter Druck

Es ist durchaus möglich, dass am Sonntag die vorerst letzten Olympia-Wettkämpfe im Alpin-Snowboard stattfinden. Die Disziplin steht beim IOC unter spezieller Beobachtung und droht, ab 2030 aus dem Programm gestrichen zu werden.

