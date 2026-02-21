Michael Vogt (4.) und Cedric Follador (6.) melden am ersten Wettkampftag der olympischen Viererbob-Konkurrenz in Cortina Medaillen-Ambitionen an.

Zur Halbzeit führt Topfavorit Johannes Lochner deutlich vor zwei weiteren deutschen Schlitten.

Die Läufe 3 (10:00Uhr) und 4 (12:15 Uhr) finden am Sonntag statt.

Nach dem ersten von insgesamt vier Durchgängen lag Michael Vogt mit seiner Crew (Andreas Haas, Amadou Ndiaye, Mario Aeberhard) noch auf dem 6. Zwischenrang, knapp hinter Landsmann Cédric Follador.

Im zweiten Lauf gelang dem Schwyzer jedoch eine Leistungssteigerung. Vogt machte zwei Ränge gut und verbesserte sich auf Platz 4. Sein Rückstand auf den Bronzeplatz beträgt zur Halbzeit lediglich 12 Hundertstel. Der zeitliche Abstand zur absoluten Spitze ist mit 0,71 Sekunden allerdings bereits beträchtlich.

Auch Follador noch im Medaillenrennen

Eine umgekehrte Entwicklung nahm der Wettkampf für den zweiten Schweizer Schlitten. Follador (mit Luca Rolli, Tim Annen, Omar Vögele) überzeugte im ersten Lauf noch mit der hervorragenden vierten Zeit, büsste dann aber im zweiten Durchgang etwas Zeit ein und rutschte auf den 6. Zwischenrang ab (+0,79).

Der dritte Schweizer im Bunde, Timo Rohner, belegt nach zwei Läufen den 15. Platz (+1,54).

Lochner vorne weg

An der Spitze zeichnet sich derweil wenig überraschend ein deutscher Dreikampf ab. Johannes Lochner deklassierte die Konkurrenz im ersten Lauf und führt zur Halbzeit souverän mit 0,43 Sekunden Vorsprung vor Francesco Friedrich.

Adam Ammour (+0,59) komplettiert die Top 3. Die Schweizer Vogt und Follador werden in den abschliessenden zwei Läufen am Sonntag alles daransetzen, die deutsche Phalanx noch zu durchbrechen. Die Entscheidung fällt um 12:15 Uhr – live bei SRF.

Milano Cortina 2026