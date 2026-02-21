Legende: Die neue Olympiasiegerin ist auch die alte Laura Nolte. imago images/Imagn Images

Die Deutschen Laura Nolte und Deborah Levi gewinnen wie vor vier Jahren in Peking Olympiagold im Zweierbob.

Melanie Hasler und Debora Annen fahren mit den Rängen 6 und 7 ansprechende Resultate ein.

Im Monobob hatte sich Laura Nolte als Führende nach dem 3. Lauf Gold noch von Elana Meyers Taylor entreissen lassen. 4 Hundertstel machten den Unterschied zugunsten der US-Amerikanerin. Im Zweierbob passierte der 27-jährigen grossen Favoritin Gleiches nicht noch einmal. Nolte und Anschieberin Deborah Levi wiederholten in Cortina d'Ampezzo den Olympiasieg von 2022 in Peking.

Der Vorsprung der beiden auf ihre Landsfrauen Lisa Buckwitz und Neele Schuten betrug am Ende 53 Hundertstel. Bronze ging an Kaillie Armbruster Humphries. Die US-Amerikanerin verwies Kim Kalicki auf Platz 4 und verhinderte damit einen deutschen Dreifachsieg.

Diplome für Hasler und Annen

Auch die Schweizer Schlitten konnten am zweiten Tag überzeugen. Teamleaderin Melanie Hasler verteidigte den 6. Platz, den sie bereits nach den ersten beiden Läufen innegehabt hatte. Im 3. Lauf musste sie diesen vorübergehend an Meyers Taylor abgeben. Auf das Podest fehlten der Aargauerin und Partnerin Nadja Pasternack 1,19 Sekunden – eine Weltreise im Bobsport.

Unmittelbar hinter dem ersten Schweizer Duo klassierte sich das zweite: Für Debora Annen und Salomé Kora ging es im zweiten Wettkampfteil sogar um zwei Positionen nach vorne. Sie klassierten sich zeitgleich mit Meyers Taylor auf dem 7. Rang. Nach der Zieleinfahrt jubelten die beiden ausgelassen: Die Erwartungen haben sie mit dem Diplom auf jeden Fall erfüllt.