Michael Vogt und Anschieber Amadou Ndiaye fahren an den Olympischen Spielen in Cortina im Zweierbob als beste Schweizer auf den 6. Platz.

Die Medaillen gehen allesamt nach Deutschland. Gold gibt es für Johannes Lochner.

An seinen zweiten Olympischen Spielen hat Michael Vogt im Zweierbob sein zweites olympisches Diplom geholt. 2022 in Peking hatte er zusammen mit Sandro Michel die Medaillen als Vierter knapp verpasst. In Cortina reichte es mit Amadou Ndiaye als Anschieber nun zu Platz 6.

Bei Halbzeit hatte der Schwyzer noch an Position 7 gelegen. Im dritten Durchgang konnte er aber den Letten Jekabs Kalenda hinter sich lassen. Im abschliessenden vierten Lauf reichte die achtbeste Zeit, um Platz 6 abzusichern.

Abtretender Lochner wird Favoritenrolle gerecht

Das Podest blieb erwartungsgemäss ausser Reichweite. Auf den Deutschen Adam Ammour, der Bronze holte, fehlte dem Schweizer Duo über eine Sekunde. Die deutsche Dominanz im Zweierbob der Männer wurde auch bei Olympia nicht durchbrochen. Gesamtweltcupsieger Johannes Lochner gewann mit 1,34 Sekunden Vorsprung überlegen Gold vor Francesco Friedrich, der sich nach insgesamt vier Siegen unter den fünf Ringen (Doppel-Olympiasieg 2018 und 2022) erstmals mit Silber begnügen musste.

Lochner wird auf dem Höhepunkt seines Schaffens abtreten: Der 34-Jährige beendet seine Karriere nach den Spielen.

Die weiteren Schweizer Schlitten mit Cédric Follador/Luca Rolli und Timo Rohner/Tim Annen reihten sich bei ihren Olympia-Debüts auf den Rängen 14 und 15 ein. Follador, der bereits im dritten Lauf einen Platz gutgemacht hatte, konnte sich am Ende noch einmal verbessern und fing Rohner um eine Hundertstelsekunde ab.

So geht es weiter

Die drei Schweizer Piloten treten auch noch im Viererbob an. Am Samstag finden die Läufe 1 und 2 statt, am Sonntag folgt mit den Durchgängen 3 und 4 die Entscheidung. Los geht es jeweils um 10:00 Uhr (live zu sehen bei SRF).