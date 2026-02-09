Grosses TV-Interesse beim Schweizer Abfahrtssieg an den Olympischen Spielen in Milano Cortina: Eine Million Personen (78,4 Prozent Marktanteil) in der Spitze sahen am Samstag, 7. Februar, die Abfahrt der Männer mit Olympiasieger Franjo von Allmen auf SRF zwei.
Beim Abfahrtsrennen der Frauen am Sonntag, 8. Februar, waren bis zu 964’000 Personen (79,5 Prozent) auf SRF zwei zugeschaltet.
Bereits die Eröffnungsfeier am Freitagabend, 6. Februar, lockte viele Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Bildschirme: Bis zu 631’000 Personen haben die Übertragung der Zeremonie auf SRF zwei zeitweise mitverfolgt. Dies entspricht einem Marktanteil von 48,1 Prozent.
Auch Onlineangebot von SRF Sport beliebt
Beliebt war am ersten Wochenende der Olympischen Spiele in Milano Cortina auch das Onlineangebot von SRF Sport: srf.ch/sport sowie die SRF Sport App verzeichneten von Freitag, 6. Februar, bis Sonntag, 8. Februar, insgesamt 5,3 Millionen Visits. Auch die Livestreams von SRF wurden während der ersten drei Olympia-Tage mit insgesamt rund 2,8 Millionen Starts rege genutzt.
Roland Mägerle, Leiter SRF Sport, ist zufrieden mit dem Auftakt der Olympischen Spiele bei SRF: «Wir freuen uns über das Interesse und bieten dem Publikum auch in den nächsten beiden Wochen Olympia-Highlights auf allen SRF-Kanälen.»