Top-Quoten am Auftaktwochenende der Olympischen Winterspiele in Milano Cortina: Die Abfahrt der Männer mit Olympiasieger Franjo von Allmen sahen am Samstag bis zu einer Million Personen auf SRF zwei. Das Abfahrtsrennen der Frauen am Sonntag verfolgten bis zu 964’000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Bis zu einer Million sehen Franjo von Allmens Siegesfahrt

Legende: Marco Odermatt stürzt sich die Stelvio hinunter ... und rund eine Million Menschen sehen dabei auf SRF zwei zu. Keystone/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Grosses TV-Interesse beim Schweizer Abfahrtssieg an den Olympischen Spielen in Milano Cortina: Eine Million Personen (78,4 Prozent Marktanteil) in der Spitze sahen am Samstag, 7. Februar, die Abfahrt der Männer mit Olympiasieger Franjo von Allmen auf SRF zwei.

Beim Abfahrtsrennen der Frauen am Sonntag, 8. Februar, waren bis zu 964’000 Personen (79,5 Prozent) auf SRF zwei zugeschaltet.

Bereits die Eröffnungsfeier am Freitagabend, 6. Februar, lockte viele Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Bildschirme: Bis zu 631’000 Personen haben die Übertragung der Zeremonie auf SRF zwei zeitweise mitverfolgt. Dies entspricht einem Marktanteil von 48,1 Prozent.

Auch Onlineangebot von SRF Sport beliebt

Beliebt war am ersten Wochenende der Olympischen Spiele in Milano Cortina auch das Onlineangebot von SRF Sport: srf.ch/sport sowie die SRF Sport App verzeichneten von Freitag, 6. Februar, bis Sonntag, 8. Februar, insgesamt 5,3 Millionen Visits. Auch die Livestreams von SRF wurden während der ersten drei Olympia-Tage mit insgesamt rund 2,8 Millionen Starts rege genutzt.

Roland Mägerle, Leiter SRF Sport, ist zufrieden mit dem Auftakt der Olympischen Spiele bei SRF: «Wir freuen uns über das Interesse und bieten dem Publikum auch in den nächsten beiden Wochen Olympia-Highlights auf allen SRF-Kanälen.»

Milano Cortina 2026