Die Schweizer Eishockey-Nati der Frauen unterliegt Kanada im zweiten Olympia-Gruppenspiel mit 0:4.

Drei der vier Gegentore kassiert das Team von Coach Colin Muller in Unterzahl.

Am Montag wartet mit den USA der nächste grosse Brocken.

Einen Tag nach dem hart erkämpften Auftaktsieg gegen Tschechien (4:3 n.P.) hat die Schweizer Frauen-Nati gegen Kanada eine Niederlage hinnehmen müssen. Alles andere als eine solche wäre allerdings einer Sensation gleichgekommen. Noch nie haben die Schweizerinnen Kanada an Olympia oder einer WM bezwingen können.

Die Stimmen zum Spiel

Kanada erst nach 27 Minuten erfolgreich

Im Tor zog Saskia Maurer einen starken Abend ein und glänzte mit 51 Paraden. Der Goalie des SCB musste sich erst nach 27 Minuten ein erstes Mal bezwingen lassen, als Alina Müller nach einem unerlaubten Check auf der Strafbank sass und Natalie Spooner die Scheibe über die Linie drücken konnte.

Im Schlussdrittel gelangen den Kanadierinnen zwei weitere Tore in Überzahl, wobei die Partie nach dem 3. Treffer entschieden war. Den einzigen Treffer bei 5 gegen 5 erzielte Daryl Watts, die in der 57. Minute zum Schlussstand traf.

Während die Kanadierinnen 55 Abschlüsse auf das Schweizer Gehäuse brachten, waren es bei den Schweizerinnen deren 6. Die besten beiden Chancen auf ein Erfolgserlebnis vergaben Alina Marti, die einen Konter nicht veredeln konnte, sowie Sinja Leemann, die alleine vor der kanadischen Hüterin Emerance Maschmeyer vergab.

Für die Kanadierinnen war es das erste Gruppenspiel. Die für Donnerstag angesetzte Partie gegen Finnland hatte verschoben werden müssen, weil sich bei den Finninnen mehrere Spielerinnen mit dem Noro-Virus angesteckt hatten.

Legende: Wie eine Mau(r)er Leichtes Spiel hatten die Kanadierinnen gegen die Schweiz nicht. Keystone/Salvatore di Nolfi

So geht es weiter

Nach zwei Spielen in zwei Tagen haben die Schweizerinnen am Sonntag einen Ruhetag. Am Montag (20:40 Uhr live bei SRF) wartet mit den USA dann schon der nächste Anwärter auf die Goldmedaille. In der Gruppe A erreichen alle Teams die Viertelfinals. Die Platzierung ist insofern wichtig, um in der K.o.-Phase nicht gleich auf einen absoluten Top-Gegner zu treffen.

