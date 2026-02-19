Die Schweizer Curler um Skip Yannick Schwaller verlieren im Olympia-Halbfinal in Cortina gegen Grossbritannien mit 5:8.

Im letzten End hat die Schweiz zwar das Recht des letzten Steins, verpasst aber die Entscheidung dennoch.

Am Freitagabend ab 19:05 Uhr spielen die Schweizer damit gegen Norwegen um Bronze.

9 Spiele, 9 Siege: Die Schweizer Curler waren mit einer sensationellen Round Robin im Rücken in den Halbfinal gegen Grossbritannien gestartet. Doch ausgerechnet im Halbfinal, dem ersten K.o.-Spiel, riss die Siegesserie von Skip Yannick Schwaller und Co. Das Team mit Benoît Schwarz-van Berkel, Sven Michel und Pablo Lachat-Couchepin musste sich Bruce Mouat, Grant Hardie, Bobby Lammie und Hammy McMillan mit 5:8 geschlagen geben.

Mit dem letzten Stein im 10. End versuchte Schwarz-van Berkel noch einmal alles, um die drohende Niederlage abzuwenden. Der Vize-Skip wollte beim Stand von 5:6 zumindest noch einen Stein ins Haus legen, um das Zusatzend zu erzwingen. Doch der letzte Versuch des Schweizers misslang, die Schotten stahlen zwei Steine und lagen sich anschliessend jubelnd in den Armen.

Ausgeglichene Partie

Zuvor hatte sich die Partie wie erwartet auf Messers Schneide abgespielt. Nach 4 Ends führte die Schweiz zwar mit 4:2, nach 6 Ends stand es wieder 4:4. Die Vorentscheidung fiel im 8. Durchgang, als die Schotten dank zwei Steinen auf 6:5 stellten. Nach einem Nullerend kam es im 10. End zum dramatischen Schlusspunkt mit dem besseren Ende für die Weltnummer 1.

In der Round Robin hatte die Schweiz die Briten noch mit 6:5 niedergerungen, nun gelang diesen die Revanche. Für die Schweizer Männer geht damit das Warten auf die erste olympische Goldmedaille seit 1998 weiter. Ausgeträumt ist der Medaillentraum aber noch nicht. Am Freitagabend spielen Schwaller und Co. ab 19:05 um Bronze. Gegner ist Norwegen. Kanada trifft im Final am Samstag auf Grossbritannien.

Übersicht